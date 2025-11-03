Почему Генри Кавилл ушел из Відьмака: все, что известно о замене

Новый материал Netflix о сериале Відьмак вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников. В статье появилась строка, которая может пролить свет на то, почему Генри Кавилл ушел из Відьмака и почему его заменили на Лиама Хемсворта.

Почему Генри Кавилла заменили в Відьмаку

Во время интервью с актерами и продюсерами стало известно, что Netflix обратился к Хемсворту еще в 2020 году— за два года до того, как Кавилл официально объявил о своем уходе.

В тексте говорилось, что путешествие Хемсворта началось с телефонного звонка в 2020 году, когда он был дома в Австралии.

Позже год тихо убрали, но внимательные фанаты успели сделать скриншоты. Теперь зрители уверены, что Генри решил покинуть Відьмак задолго до публичного заявления, а продюсеры уже тогда подыскивали ему замену.

Netflix официально не объяснял, почему Генри Кавилл перестал сниматься в Ведьмаку, но за кулисами все чаще говорят о творческих разногласиях. Сам актер — давний поклонник вселенной Анджея Сапковского — неоднократно высказывал желание сделать сериал ближе к оригинальным книгам.

Продюсеры же выбрали более свободную интерпретацию истории, что, по словам инсайдеров, привело к конфликтам на съемочной площадке.

Некоторые источники даже предполагают, что Генри Кавилла фактически выгнали из Ведьмака из-за его отказа мириться с изменениями в сценарии.

После ухода актера рейтинги сериала начали стремительно падать. По данным Rotten Tomatoes, первый сезон имел 88% одобрения, второй — 54%, а третий опустился до всего лишь 19%.

Что дальше с Відьмака

Лиам Хемсворт официально станет новым Геральтом в четвертом сезоне. Netflix уверяет, что актер привнес в роль новую энергию, однако фанаты сомневаются, сможет ли он заменить Генри Кавилла — настоящего рыцаря мира Ведьмака.

