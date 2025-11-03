Чому Генрі Кавілл пішов з Відьмака: усе, що відомо про заміну

Новий матеріал Netflix про серіал Відьмак викликав справжній фурор серед фанатів. У статті з’явився рядок, який міг пролити світло на те, чому Генрі Кавілл пішов з Відьмака і чому його замінили на Ліама Гемсворта.

Чому Генрі Кавілла замінили у Відьмаку

Під час інтерв’ю з акторами та продюсерами стало відомо, що Netflix звернувся до Гемсворта ще у 2020 році — за два роки до того, як Кавілл офіційно оголосив про свій відхід. У тексті йшлося, що подорож Гемсворта почалася з телефонного дзвінка у 2020 році, коли він був удома в Австралії.

Згодом рік тихенько прибрали, але уважні глядачі встигли зробити скріншоти. І тепер фанати переконані, що Генрі вирішив покинути Відьмака задовго до публічної заяви, а продюсери вже тоді шукали заміну.

Netflix офіційно не пояснював, чому Генрі Кавілл перестав зніматися у Відьмаку, але за кулісами говорять про творчі розбіжності. Сам актор — давній фанат всесвіту Анджея Сапковського — неодноразово висловлював бажання зробити серіал ближчим до оригінальних книжок.

Продюсери ж обрали більш вільну інтерпретацію історії, що, за словами інсайдерів, призвело до конфліктів на зйомках.

Дехто навіть припускає, що Генрі Кавілла фактично вигнали з Відьмака через небажання миритися зі змінами у сценарії.

Після відходу актора рейтинг шоу почав стрімко падати. За даними Rotten Tomatoes, перший сезон мав 88% схвалення, другий — 54%, а третій опустився до лише 19%.

Що далі з Відьмаком

Ліам Гемсворт офіційно стане новим Геральтом у четвертому сезоні. Netflix запевняє, що актор приніс у роль нову енергію, але фанати сумніваються, чи зможе він заповнити місце, яке залишив Генрі Кавілл — справжній лицар світу Відьмака.

