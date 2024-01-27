Шоу-биз

Должны знать и помнить. Фильмы и книги о Холокосте, которые достойны твоего внимания — подборка

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 января 2024, 13:00
Корисні книги та фільми про Голокост — що потрібно знати
Фото: IMDb

Больше новостей
Пончики рецепт
Нет, не слипнется! Рецепт необычных пончиков с соленой карамелью
Що робити, якщо болить зуб - поради стоматолога
Беспокоит зубная боль и нет возможности обратиться к врачу? Вот действенные советы стоматолога
Рецепт тирамісу
Десерт, который вознесет к небесам! Рецепт тирамису от Лизы Глинской
єВідновлення
Отстрой дом на своей земле! Обновление в программе єВідновлення
Смотреть больше

Материалы по теме

топ-10 українських мультиків для твоєї дитини
Про казаков, мавок и черных котов: топ-10 украинских мультиков для твоего ребенка
Книги про магічні та фантастичні світи - ТОП-5 творів
Знаем, ты хочешь сбежать от войны в магическую реальность — ТОП-5 современных книг о фантастических мирах
Кристина Тинькевич
У нас множество историй, которые должны быть рассказаны. Кристина Тинькевич о фильме Як там Катя?
книга
Без пиратства и космических цен: где и как скачать книги, чтобы читать в любой момент

Видео
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії

Боль, оставшаяся в пожелтевших письмах: Международный день памяти жертв Холокоста — истории свидетелей трагедии
0:03:50
Джої Вентимілья: американець надсилає іграшки для дітей в Україні
Дарит украинским детям детство в память о погибшем сыне: как американец присылает игрушки в Украину
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 27 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:03
Должны знать и помнить. Фильмы и книги о Холокосте, которые достойны твоего внимания — подборка
Это уникальная история! Как в столице открыли первое умное укрытие
0:13:03
Сколько россияне зарабатывают на украинских просмотрах YouTube
От одной песни и видео ничего не будет? Сколько заработали россияне на украинских просмотрах за 2023 год
0:08:12
Система закупок Минобороны будет под контролем - кто этим будет заниматься
Случай с Гринкевичами последний? Закупки в Минобороны берут под контроль наблюдательного совета
Должны знать и помнить. Фильмы и книги о Холокосте, которые достойны твоего внимания — подборка
Карта боевых действий 26 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:57
Должны знать и помнить. Фильмы и книги о Холокосте, которые достойны твоего внимания — подборка
Протесты вспыхнули с новой силой? Почему бастуют польские фермеры и как это повлияет на Украину
0:07:30
Истребители F-16 для Украины: готова ли наша страна их принять
Партнеры готовы передать, но готова ли Украина принять: Воздушные силы об овладении F-16
Должны знать и помнить. Фильмы и книги о Холокосте, которые достойны твоего внимания — подборка
Карта боевых действий 25 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Як знизити тиск в домашніх умовах
Читать дальше
Проточная вода, дыхание и мятный чай — как бороться с повышенным давлением без медикаментов
Хай Хилс (High Heels) танцы: новое танцевальное направление
Читать дальше
Женственность, сексуальность, поддержка. Что такое танцы High Heels и почему они популярны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь