Должны знать и помнить. Фильмы и книги о Холокосте, которые достойны твоего внимания — подборка

27 января в мире почитают День памяти жертв Холокоста. В этот день 1945 года войска первого Украинского фронта освободили узников одного из самых больших лагерей смерти у нацистов — Аушвиц-Биркенау. Мы расскажем о полезных книгах и фильмах о Холокосте, чтобы ты мог(-ла) узнать больше о тех исторических событиях.

Полезные книги и фильмы о Холокосте — что нужно знать

Холокост привел к уничтожению трети евреев и множества людей других национальностей. Помнить о преступлениях нужно, чтобы не допускать их повторения. Беречь память очень важно во время войны, когда украинцев хотят в очередной раз стереть с этого мира.

Само слово Холокост (с древнегреческого — всесожжение) означает целенаправленную нацистскую политику уничтожения этнических и социальных групп по расовым, этническим, национальным и другим признакам во время 1933-1945 годов.

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Фильмы о Холокосте

Пианист

Лента основана на рассказе известного польского пианиста Владислава Шпильмана, которому удалось пережить Холокост. Это история о польских евреях и вторжении нацистов. Фильм передает всю боль, которую пришлось пережить людям.

Ида

Фильм повествует историю монахини Анны, которая ищет правду о семье и своем происхождении. Ее родители-евреи были убиты нацистами. В основе фильма личная история режиссера Павла Павликовского.

Жена смотрителя зоопарка

Во время оккупации Польши пара зоологов, которые ухаживали за животными Варшавского зоопарка, смогли спасти сотни евреев. Как супругам это удалось и чем закончилась история — смотри в фильме.

Маленький огонек

Мини-сериал повествует историю, основанную на реальных событиях. Секретарша Мип Гиз соглашается спрятать начальника Отто и его семью от нацистов. Укрывательство длилось два года, а юная Анна описывала все в своем дневнике.

Дети Уиндермира

После Второй мировой начинается новый этап жизни — пережившие Холокост дети приезжают в Англию. Без родителей и на чужой земле они пытаются начать жизнь. Все вокруг напоминает лагеря, дети не верят, что на свободе.

Черная книга

Молодая еврейка вынуждена прятаться от нацистов. Она ищет убежище всюду, знакомится с активистом движения сопротивления. Она приобщается к сопротивлению, хочет отомстить за гибель родных и близких.

Книги о Холокосте, которые стоит прочитать

Аушвиц. “Окончательное решение” нацистов

Книга Лоренса Риса рассказывает обо всем, что происходило в лагере смерти. Описываются техники массовых убийств, чем жили лагеря, а также сплетни, распространяемые охранниками и заключенными.

Здесь можно узнать не только о самых ужасных событиях, но и несколько историй о героических побегах и спасении. А еще узнать ответ, мог ли мир избежать такого количества смертей.

Холокост. Новая история

Книга-ответ на два вопроса о Холокосте: как и почему это произошло. Автор Лоренс Рос проводит линию от самых ужасных времен трагедии до последних дней Рейха, рассматривает политику Гитлера. Книга содержит последние исследования, исторические факты и свидетельства, о которых следует знать и помнить каждому.

Выбор

Книга Эдит Эгер рассказывает о том, как девочку с семьей сослали в лагерь смерти. Родителей убивают, а жизнь Эдит делится на до концентрационного лагеря и после. Она описывает опыт пребывания в лагере, потерю близких и изучение психологии исцеления.

Мальчик в полосатой пижаме

Один из самых известных романов о Холокосте повествует нам болезненную историю. Мальчик, по имени Бруно, после школы возвращается домой и видит, что его вещи складывают в коробки.

Отца повысили, в новом доме не с кем играть. Он осматривает территорию, а затем наталкивается на другого мальчика, за колючей проволокой. Чем закончится эта история – советуем узнать в книге.

Путешествие Цильки

В 16 лет Цилька попадает в Аушвиц. После освобождения ее судят за коллаборационизм, а затем высылают в Сибирь. Ее жизнь становится невыносимой, собирательным образом всех женщин, прошедших пытки и ссылки в ГУЛАГ.

Татуировщик из Освенцима

Это история любви, которая родилась в Аушвице. Лали Соколов попал в лагерь заключенных и его назначают татуировщиком порядковых номеров. У испуганной Гиты Фурман стерся ее номер. Во время первой встречи Лали поклялся, что выживет и женится на ней.

Весь невидимый нам свет

В разгар Второй мировой во французском городке Сен-Мало знакомится пара слепых. Девушка Мари-Лор, француженка, потеряла зрение в детстве, а парень-немец Вернер Пфенниг был ослеплен немецкой пропагандой. Смогут ли они увидеть свет, чтобы победить тьму?

Акварели

Книга Лидии Осталовской Акварели рассказывает об уничтожении европейских ромов в период Второй мировой войны.

Также мы узнаем историю чешской еврейки Дины Готлибовой, рисовавшей портреты ромов в Аушвице, которая после страшных событий и успешной карьеры спустя годы пытается отсудить у музея Аушвиц-Биркенау свои акварели.

Раньше мы делились подборкой книг о цифровизации современного мира.

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