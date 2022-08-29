Слышать страх родных и не иметь возможности помочь — Сергей Танчинец о самом страшном моменте за время войны

Группа Без обмежень стала одними из тех, кто держит волонтерский фронт. Сергей Танчинец ранее рассказывал о своих концертах для военных, поддержке людей в Ирпене и как группа волонтерила.

А в эксклюзивном интервью Фактам ICTV он поведал о самом страшном моменте войны для него и как чувствует себя сейчас.

Музыкант рассказывает, что его жизненный тонус, моральное, физическое и психологическое состояние держатся на высоком уровне все эти полгода. Возможно, на физическом уровне и присутствовала усталость, но мнений об отдыхе не было.

Надо работать и держаться ради нашей победы, — подчеркивает Сергей.

О самом страшном моменте

Самый большой ужас Сергей почувствовал 24 февраля. В тот момент он был в Хмельницком после концерта, а жена с детьми. Столицу стали бомбить.

— Жена мне позвонила по телефону и сказала, что бомбят Киев и они спускаются в бомбоубежище. В тот момент никак не мог им помочь. Они были очень напуганы. Именно в тот момент я почувствовал сильнейший страх за эти полгода, — вспоминает певец.

Сейчас жена и дети Сергея находятся за границей в безопасности.

Музыкант отмечает: не существует “хороших россиян”, об этом можно будет говорить только после нашей победы.

— Виноват в войне прежде всего один человек. Фамилию которого не хочу произносить, потому что мне неприятно. Но в целом российский народ, точнее, даже население абсолютно виновато в том, что сейчас происходит с Украиной, — сказал певец.

Певец занимается волонтерством и помогает нашим военным. Подчеркивает: такие слова как град, растяжка, краб, патрон зазвучали по-новому и приобрели новую окраску. Это ведь реальность сегодняшнего дня.

Война также коснулась его семьи и друзей. Ранее Сергей Танчинец рассказывал о потере знакомых на войне.

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