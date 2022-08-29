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Чути страх рідних і не мати змоги допомогти — Сергій Танчинець про найстрашніший момент за час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Серпня 2022, 11:00
Сергій Танчинець про найстрашніший для нього момент під час війни
Фото: Instagram

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