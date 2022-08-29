Чути страх рідних і не мати змоги допомогти — Сергій Танчинець про найстрашніший момент за час війни

Гурт Без обмежень став одними із тих, хто тримає волонтерський фронт. Сергій Танчинець раніше розповідав про свої концерти для військових, підтримку людей в Ірпені та як гурт волонтерив.

У ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV він розповів про найстрашніший момент війни для нього та як почувається зараз.

Музикант розповідає, що його життєвий тонус, моральний, фізичний та психологічний стани тримаються на високому рівні всі ці півроку. Можливо, на фізичному рівні й була присутня втома, але думок про відпочинок не було.

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Треба працювати та триматися заради нашої перемоги, — наголошує Сергій.

Про найстрашніший момент

Найбільший страх Сергій відчув 24 лютого. На той момент він був у Хмельницькому після концерту, а жінка з дітьми в Києві. Столицю почали бомбити.

— Дружина мені зателефонувала і сказала, що бомбардують Київ і вони спускаються до бомбосховища. На той момент ніяк не міг їм допомогти. Вони дуже були налякані. Саме в той момент я відчув найсильніший страх за ці пів року, — згадує співак.

Зараз дружина і діти Сергія знаходять за кордоном, у безпеці.

Музикант наголошує: не існує “хороших росіян”, про це можна буде говорити лише після нашої перемоги..

— Винна у війні насамперед одна людина. Прізвище якої не хочу вимовляти, бо мені неприємно. Але загалом російський народ, точніше, навіть населення абсолютно винні в тому, що зараз відбувається з Україною, — сказав співак.

Сергій займається волонтерством і допомагає нашим військовим. Наголошує: такі слова як град, розтяжка, краб, патрон зазвучали по-новому і набули нового забарвлення. Адже це реальність сьогоднішнього дня.

Війна також торкнулася його родини та друзів. Раніше Сергій Танчинець розповідав про втрату знайомих на війні.

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