Впервые на ТВ: ко Дню Независимости смотри фильм Порцелянова війна

25 августа в 22:00 на телеканале ICTV2 состоится эксклюзивная украинская телепремьера фильма Порцелянова війна, созданного в копродукции Украины и Австралии.

Эта лента получила номинацию на премию Оскар, победила на престижном фестивале Сандэнс в США — одной из самых известных мировых площадок независимого кино, а ее режиссер стал лауреатом премии Гильдии режиссеров Америки.

Документальный фильм Порцелянова війна покажут на ICTV2

Картина Порцелянова війна рассказывает о трех харьковских художниках, которые после начала полномасштабного вторжения решили остаться в городе.

Под постоянными обстрелами они продолжали создавать фарфоровые фигурки, сохраняя культуру даже во время разрушений и смертей вокруг. Эта метафорическая и в то же время очень личная история стала символом стойкости и творчества украинцев.

Над фильмом работали украинский художник Слава Леонтьев и американский режиссер Брендан Белломо.

Их работа превратила военную реальность в художественное напоминание миру: украинская культура существует и развивается вопреки запретам и попыткам уничтожения со стороны России.

Читать по теме Хрупкость бытия во времена войны: рецензия на фильм Порцелянова війна Чем украинский фильм может заинтересовать киноакадемию.

Директор каналов ICTV и ICTV2, руководительница StarLight Doc Анастасия Штейнгауз объясняет:

— Мы не ожидали, что наш мир окажется более хрупким, чем фарфоровые фигурки украинских художников. Зато их творения, несущие в себе свет и надежду на достойное будущее, очень похожи на всех нас — они уникальны и имеют силу перемен.

Для нас важно показать этот фильм, чтобы в очередной раз подчеркнуть: украинцы несокрушимы, и никто не способен пошатнуть нас.

Мы показываем это кино, чтобы показать, как не останавливаться в своем творчестве, развивать свои таланты и демонстрировать их, несмотря на любые сложности.

Киномарафон ко Дню Независимости

ICTV2 подготовил специальную серию фильмов к главному празднику страны.

23 августа выйдет самая масштабная украинская картина Довбуш с Сергеем Стрельниковым в главной роли;

с Сергеем Стрельниковым в главной роли; 24 августа, в День Независимости, зрители увидят фильм Захар Беркут по мотивам произведения Ивана Франко;

по мотивам произведения Ивана Франко; А уже 25 августа — премьерный показ фильма Порцелянова війна.

