Вперше на ТБ: з нагоди Дня Незалежності дивися фільм Порцелянова війна

25 серпня о 22:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться ексклюзивна українська телепрем’єра фільму Порцелянова війна, створеного у копродукції України та Австралії.

Ця стрічка отримала номінацію на премію Оскар, перемогла на престижному фестивалі Санденс у США — одному з найвідоміших світових майданчиків незалежного кіно, а її режисер став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки.

Документальний фільм Порцелянова війна покажуть на ICTV2

Картина Порцелянова війна розповідає про трьох харківських митців, які після початку повномасштабного вторгнення вирішили залишитися у місті.

Під постійними обстрілами вони продовжували створювати порцелянові фігурки, зберігаючи культуру навіть у часи руйнувань і смерті навколо. Ця метафорична й водночас дуже особиста історія стала символом стійкості й творчості українців.

Над фільмом працювали український митець Слава Леонтьєв і американський режисер Брендан Белломо.

Їхня робота перетворила воєнну реальність на мистецьке нагадування світові: українська культура існує і розвивається всупереч заборонам та спробам знищення з боку Росії.

Читати на тему Крихкість буття в часи війни: рецензія на стрічку Порцелянова війна Чим український фільм може зацікавити кіноакадемію.

Директорка каналів ICTV та ICTV2, очільниця StarLight Doc Анастасія Штейнгауз пояснює:

— Ми не очікували, що наш світ виявиться крихкішим за порцелянові фігурки українських митців. Натомість їхні творіння, що несуть у собі світло та надію на гідне майбутнє, дуже схожі з усіма нами — вони унікальні та мають у собі силу змін.

Для нас важливо показати цей фільм, аби вчергове підкреслити: українці незламні, і ніхто не здатен похитнути нас.

Ми показуємо це кіно, щоб показати те, як не зупинятися у своїй творчості, розвивати свої таланти та демонструвати їх, попри будь-які складнощі.

Кіномарафон до Дня Незалежності

ICTV2 підготував спеціальну серію фільмів до головного свята країни.

23 серпня вийде наймасштабніше українське кіно Довбуш із Сергієм Стрельниковим у головній ролі.

із Сергієм Стрельниковим у головній ролі. 24 серпня, у День Незалежності, глядачі побачать фільм Захар Беркут за мотивами твору Івана Франка.

за мотивами твору Івана Франка. А вже 25 серпня — прем’єрний показ фільму Порцелянова війна.

28 серпня 2025 року в український прокат виходить нова стрічка Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки. Кінокритик Кирило Пищиков подивився фільм і вважає, що режисеру вже вдруге вдалося надзвичайно важливе і щемке висловлювання про російсько-українську війну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!