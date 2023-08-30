Новые члены семьи Аддамс и больше ужасов? Чего ждать от второго сезона Уэнсдэй и когда он выйдет на экраны

Люди во многих странах мира ждут второй сезон Уэнсдэй. Сериал, который приобрел огромную популярность в ноябре-декабре 2022 года, получил продолжение.

Мы расскажем, что известно о втором сезоне Уэнсдэй и когда его ждать.

Уэнсдэй 2 сезон: дата выхода

Второй сезон популярного сериала Уэнсдэй был анонсирован еще 6 января 2023 года. Обычно стриминговые платформы не затягивают с производством популярных проектов, поэтому не удивительно, что в Netflix так быстро объявили о продолжении истории.

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Но на выход сериала может влиять многое. Прежде всего, это занятость актеров, ведь после выхода Уэнсдэй исполнительница главной роли Дженна Ортега стала очень популярной и получила предложения о ролях в других фильмах.

Ожидалось, что второй сезон Уэнсдэй выйдет в конце 2023 или в первой половине 2024 года. Но на ситуацию также повлияла забастовка сценаристов, а впоследствии — забастовка актеров в США.

Забастовка сценаристов проходит с мая 2023 года. Поэтому сейчас неизвестно, когда начнется производство этого проекта.

Уэнсдэй 2 сезон: что известно о сюжете

Когда анонсировали второй сезон Уэнсдэй, обещали, что зрителей ждет больше пыток. То есть, больше испытаний для главной героини.

Разработчики хотят, чтобы в сериале было больше элементов ужасов. Также хотят ввести новых персонажей семьи Аддамс. Хантер Духан, сыгравший Тайлера, рассказал, что хотел бы увидеть бабушку Аддамс. Мы знаем, что эта героиня веселая и эксцентричная. Дженна Ортега говорила, что хотела бы увидеть кузена Итта (родственник семьи Аддамс, полностью покрытый волосами).

Кроме того, отмечается, что хотят сделать акцент на отношениях Уэнсдэй и Мортиши. В первом сезоне мы видим, что отношения матери и дочери складываются не лучшим образом.

Мортиша смогла принять свои экстрасенсорные способности, так что вполне может помочь Уэнсдэй с ее видениями.

Следует также присмотреться к дворецкому Ларчу, ведь на нем нам акцентировали в конце сезона. Вероятно, что какая-то часть сюжета будет закручена вокруг него.

Также точно неизвестно, погибла ли директор школы Невермор. Ведь мы точно не видели ее погребения, к тому же она может воплощать подобие других.

Когда вышел сериал Уэнсдэй, всем понравился стиль главной героини, ее образы пытались воспроизвести в жизни. Ранее мы рассказывали о стиле Уэнсдэй и как его повторить.

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