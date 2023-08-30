Новые члены семьи Аддамс и больше ужасов? Чего ждать от второго сезона Уэнсдэй и когда он выйдет на экраны

Люди во многих странах мира ждут второй сезон Уэнсдэй. Сериал, который приобрел огромную популярность в ноябре-декабре 2022 года, получил продолжение.
Мы расскажем, что известно о втором сезоне Уэнсдэй и когда его ждать.
Второй сезон популярного сериала Уэнсдэй был анонсирован еще 6 января 2023 года. Обычно стриминговые платформы не затягивают с производством популярных проектов, поэтому не удивительно, что в Netflix так быстро объявили о продолжении истории.
Но на выход сериала может влиять многое. Прежде всего, это занятость актеров, ведь после выхода Уэнсдэй исполнительница главной роли Дженна Ортега стала очень популярной и получила предложения о ролях в других фильмах.
Фото: IMDb
Ожидалось, что второй сезон Уэнсдэй выйдет в конце 2023 или в первой половине 2024 года. Но на ситуацию также повлияла забастовка сценаристов, а впоследствии — забастовка актеров в США.
Забастовка сценаристов проходит с мая 2023 года. Поэтому сейчас неизвестно, когда начнется производство этого проекта.
Когда анонсировали второй сезон Уэнсдэй, обещали, что зрителей ждет больше пыток. То есть, больше испытаний для главной героини.
Разработчики хотят, чтобы в сериале было больше элементов ужасов. Также хотят ввести новых персонажей семьи Аддамс. Хантер Духан, сыгравший Тайлера, рассказал, что хотел бы увидеть бабушку Аддамс. Мы знаем, что эта героиня веселая и эксцентричная. Дженна Ортега говорила, что хотела бы увидеть кузена Итта (родственник семьи Аддамс, полностью покрытый волосами).
Кроме того, отмечается, что хотят сделать акцент на отношениях Уэнсдэй и Мортиши. В первом сезоне мы видим, что отношения матери и дочери складываются не лучшим образом.
Мортиша смогла принять свои экстрасенсорные способности, так что вполне может помочь Уэнсдэй с ее видениями.
Следует также присмотреться к дворецкому Ларчу, ведь на нем нам акцентировали в конце сезона. Вероятно, что какая-то часть сюжета будет закручена вокруг него.
Также точно неизвестно, погибла ли директор школы Невермор. Ведь мы точно не видели ее погребения, к тому же она может воплощать подобие других.
Когда вышел сериал Уэнсдэй, всем понравился стиль главной героини, ее образы пытались воспроизвести в жизни. Ранее мы рассказывали о стиле Уэнсдэй и как его повторить.
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