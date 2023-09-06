Разорвать круг тяжело, но возможно! Валентина Маринина о насилии в отношениях с Константином Войтенко

На днях часть украинского общества, следившая за жизнью отечественного шоубиза, снова стала свидетелем ужасного явления, которое до сих пор присутствует в нашей реальности — семейного насилия.

И казалось бы: сейчас ситуаций семейного насилия должно становиться все меньше, пострадавшим оказывают помощь, а с обвиняемыми должны работать соответствующие органы. Однако украинцам ещё есть над чем работать.

Другие скажут — известные люди не сталкиваются с подобным, это им государство и правоохранительные органы готовы помочь. Но так ли это?

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Что рассказала Валентина Маринина

Танцовщица и актриса Валентина Маринина была и является звездой телеканала СТБ. Кроме актерской деятельности она стала участницей второго сезона танцевального шоу и ведет свой блог.

С 2015 года по октябрь 2022 она была замужем за известным украинским актером Константином Войтенко. Его большинство украинцев знают по ролям в телесериале Когда мы дома, фильмах Ночь Святого Валентина, Толока и другие.

Причины развода бывшие тогда не называли. Однако 5 сентября Валентина в своем Instagram написала пост о пережитом насилии в семье.

Я бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе. Мне стыдно за это. Но тогда я не умела иначе.

— Мой бывший муж — перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, время от времени радующийся своей дочери. Он бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие.

До поры до времени я выбирала его, принимала эти формы, и сохраняла подобную систему, потому что они были близки. Приняты с молоком матери и кортизолом, который очень активно выделялся из маминых надпочечников, когда домашнего насилия было многовато в её жизни.

В этой системе были не только я, мои родители и мой бывший. В ней — государство и мышление социума.

Актриса также добавила, что во время вызовов полиции правоохранители намекали, чтобы она помирилась с мужем, чтобы “не портить ему жизнь”.

— Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное же, что в семьях так “не принято” — писать заявления на мужей, ещё и таких публичных и как бы приличных. Если бы подобный вызов произошел в развитой стране мира, я бы имела полное право попросить бывшего из дома, и он потерял бы право приближаться ко мне. У меня была бы поддержка и защита, — призналась Валентина.

Женщина говорит: насилие стало нормой украинского общества, потому что часто мы и сами к себе относимся именно так. По её словам, бывший муж также психологически издевался над женой, уверял её в собственной неадекватности.

Валентина также поделилась, что разорвать этот ужасный круг и признаться публично об атмосфере в прежних отношениях она смогла только сейчас, почти через год после развода.

Выйти из круга насилия и выкатить круг изнутри себя — тяжело, стыдно, страшно и больно. Это не только выход из отношений. Это психотерапия, работа с собой, приобретение и развитие отсутствующих навыков психики. Это тотальные изменения в повседневной жизни, но это возможно!

Закончила женщина свое сообщение словами к бывшему мужу: признает и осуждает его поведение и свое прежнее отношение к этому. А ещё — не боится ни его статуса, ни популярности.

Сам актер Константин Войтенко публично не прокомментировал обвинения в свой адрес. Сейчас мужчина находится в отношениях с дизайнером Наталией Каминской.

Куда обращаться в случае домашнего насилия

Мы уже говорили тебе, что терпеть домашнее насилие нельзя и не нужно. Ни ради детей, ни из-за финансовой зависимости, ни из-за угроз или манипуляций.

Выход из домашнего насилия всегда есть.

К сожалению, в полиции не всегда способствуют развитию дела о семейном насилии. Чтобы дело не замяли, тебе нужно решительно действовать дальше.

Найди безопасное место, где ты сможешь жить — в Украине существуют шелтеры для женщин и детей, страдающих семейным насилием. Звони на горячую линию 15-47. Национальная горячая линия по противодействию насилию и защите прав ребенка 0 800 500 335 или 116 123 с мобильного. 0800-500-202 — горячая линия Национальной полиции Украины.

Также не стесняйся придавать своей истории огласку. Ты обязательно получишь поддержку, в которой нуждаешься. Если ты до сих пор не знаешь, правильно ли все происходит в твоей жизни, советуем прочитать наш другой материал, где мы рассказывали, как проявляется домашнее насилие.

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