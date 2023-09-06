Розірвати коло важко, але можливо! Валентина Марініна про насилля у стосунках із Костянтином Войтенком

Цими днями частина українського суспільства, яка стежила за життям вітчизняного шоубізу, знову стала свідком жахливого явища, що й досі присутнє у нашій реальності — сімейного насилля.

І здавалося б, нині ситуацій сімейного насильства мало б ставати дедалі менше, постраждалим надають допомогу, а з обвинуваченими мають працювати відповідні органи. Проте українцям ще є над чим працювати.

Інші скажуть — це відомі люди не стикаються з подібним, це їм держава та правоохоронні органи готові допомогти. Але чи справді це так?

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Що розповіла Валентина Марініна

Танцівниця та акторка Валентина Марініна була і є зіркою телеканалу СТБ. Окрім акторської діяльності, вона стала учасницею другого сезону танцювального шоу та веде свій блог.

З 2015 року до жовтня 2022 року вона була заміжня за відомим українським актором Костянтином Войтенком. Його більшість українців знає за ролями в телесеріалі Коли ми вдома, фільмах Ніч Святого Валентина, Толока та інших.

Причини розлучення колишні тоді не називали. Проте 5 вересня Валентина у своєму Instagram написала допис про пережите насильство у сім’ї.

Я — колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно за це. Але в той момент я не вміла інакше.

— Мій колишній чоловік — перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він — публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він — колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство.

До певного часу я обирала його, приймала ці форми, і зберігала подібну систему, бо вони були близькі. Прийняті з молоком матері та кортизолом, який дуже активно виділявся у маминих наднирниках, коли домашнього насильства було забагато в її житті.

У цій системі були не лише я, мої батьки та мій колишній. В ній — держава та мислення соціуму.⠀

Акторка також додала, що під час викликів поліції правоохоронці натякали, аби вона помирилася з чоловіком, щоб “не псувати йому життя”.

— Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так — “не заведено” — писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних. Якби подібний виклик відбувся у розвиненій країні світу, я б мала повне право попросити колишнього з дому і він би втратив право наближатися до мене. Я б мала підтримку і захист, — зізналася Валентина.

Жінка каже: насилля стало нормою українського суспільства, бо часто ми й самі до себе ставимося саме так. За її словами, колишній чоловік також психологічно знущався з дружини, запевняв її у власній неадекватності.

Валентина поділилася, що розірвати це жахливе коло та зізнатися публічно про атмосферу у колишніх стосунках вона змогла лише зараз, майже за рік після розлучення.

Вийти з кола насильства та викотити те коло зсередини себе — важко, соромно, страшно і боляче. Це не лише вихід зі стосунків. Це психотерапія, робота із собою, набуття і розвиток відсутніх навичок психіки. Це тотальні зміни у повсякденному житті, але це — можливо!

Закінчила жінка свій допис словами до колишнього чоловіка: визнає та засуджує його поведінку та своє колишнє ставлення до цього. А ще — не боїться ні його статусу, ні популярності.

Сам актор Костянтин Войтенко публічно не прокоментував звинувачення на свою адресу. Зараз чоловік перебуває у стосунках з дизайнеркою Наталією Камінською.

Куди звертатися у випадку домашнього насилля

Ми вже говорили тобі, що терпіти домашнє насилля не можна і не потрібно. Ні заради дітей, ні через фінансову залежність, ні через погрози чи маніпуляції.

Вихід з домашнього насильства завжди є.

На жаль, у поліції не завжди сприяють розвиткові справи про сімейне насильство. Щоб справу не “зам’яли”, тобі потрібно рішуче діяти далі.

Знайди безпечне місце, де ти зможеш жити — в Україні існують шелтери для жінок та дітей, які страждають від сімейного насильства. Телефонуй на гарячу лінію 15-47. Національна гаряча лінія з питань протидії насильству та захисту прав дитини: 0 800 500 335 або 116 123 з мобільного. 0800-500-202 — гаряча лінія Національної поліції України.

Також не соромся надавати своїй історії розголосу. Ти обов’язково отримаєш підтримку, якої потребуєш. Якщо ж ти досі не знаєш, чи правильно все відбувається у твоєму житті, радимо прочитати наш інший матеріал, де ми розповідали, як проявляється домашнє насилля.

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