Розірвати коло важко, але можливо! Валентина Марініна про насилля у стосунках із Костянтином Войтенком

Цими днями частина українського суспільства, яка стежила за життям вітчизняного шоубізу, знову стала свідком жахливого явища, що й досі присутнє у нашій реальності — сімейного насилля.
І здавалося б, нині ситуацій сімейного насильства мало б ставати дедалі менше, постраждалим надають допомогу, а з обвинуваченими мають працювати відповідні органи. Проте українцям ще є над чим працювати.
Інші скажуть — це відомі люди не стикаються з подібним, це їм держава та правоохоронні органи готові допомогти. Але чи справді це так?
Танцівниця та акторка Валентина Марініна була і є зіркою телеканалу СТБ. Окрім акторської діяльності, вона стала учасницею другого сезону танцювального шоу та веде свій блог.
З 2015 року до жовтня 2022 року вона була заміжня за відомим українським актором Костянтином Войтенком. Його більшість українців знає за ролями в телесеріалі Коли ми вдома, фільмах Ніч Святого Валентина, Толока та інших.
Причини розлучення колишні тоді не називали. Проте 5 вересня Валентина у своєму Instagram написала допис про пережите насильство у сім’ї.
Я — колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно за це. Але в той момент я не вміла інакше.
Я — колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно за це. Але в той момент я не вміла інакше.
— Мій колишній чоловік — перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він — публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він — колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство.
До певного часу я обирала його, приймала ці форми, і зберігала подібну систему, бо вони були близькі. Прийняті з молоком матері та кортизолом, який дуже активно виділявся у маминих наднирниках, коли домашнього насильства було забагато в її житті.
У цій системі були не лише я, мої батьки та мій колишній. В ній — держава та мислення соціуму.⠀
У цій системі були не лише я, мої батьки та мій колишній. В ній — держава та мислення соціуму.⠀
Акторка також додала, що під час викликів поліції правоохоронці натякали, аби вона помирилася з чоловіком, щоб “не псувати йому життя”.
— Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так — “не заведено” — писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних. Якби подібний виклик відбувся у розвиненій країні світу, я б мала повне право попросити колишнього з дому і він би втратив право наближатися до мене. Я б мала підтримку і захист, — зізналася Валентина.
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Жінка каже: насилля стало нормою українського суспільства, бо часто ми й самі до себе ставимося саме так. За її словами, колишній чоловік також психологічно знущався з дружини, запевняв її у власній неадекватності.
Валентина поділилася, що розірвати це жахливе коло та зізнатися публічно про атмосферу у колишніх стосунках вона змогла лише зараз, майже за рік після розлучення.
Вийти з кола насильства та викотити те коло зсередини себе — важко, соромно, страшно і боляче. Це не лише вихід зі стосунків. Це психотерапія, робота із собою, набуття і розвиток відсутніх навичок психіки. Це тотальні зміни у повсякденному житті, але це — можливо!
Вийти з кола насильства та викотити те коло зсередини себе — важко, соромно, страшно і боляче. Це не лише вихід зі стосунків. Це психотерапія, робота із собою, набуття і розвиток відсутніх навичок психіки. Це тотальні зміни у повсякденному житті, але це — можливо!
Закінчила жінка свій допис словами до колишнього чоловіка: визнає та засуджує його поведінку та своє колишнє ставлення до цього. А ще — не боїться ні його статусу, ні популярності.
Сам актор Костянтин Войтенко публічно не прокоментував звинувачення на свою адресу. Зараз чоловік перебуває у стосунках з дизайнеркою Наталією Камінською.
Ми вже говорили тобі, що терпіти домашнє насилля не можна і не потрібно. Ні заради дітей, ні через фінансову залежність, ні через погрози чи маніпуляції.
Вихід з домашнього насильства завжди є.
Вихід з домашнього насильства завжди є.
На жаль, у поліції не завжди сприяють розвиткові справи про сімейне насильство. Щоб справу не “зам’яли”, тобі потрібно рішуче діяти далі.
Також не соромся надавати своїй історії розголосу. Ти обов’язково отримаєш підтримку, якої потребуєш. Якщо ж ти досі не знаєш, чи правильно все відбувається у твоєму житті, радимо прочитати наш інший матеріал, де ми розповідали, як проявляється домашнє насилля.
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