Праздничное событие в Белом доме: старшая внучка Джо Байдена вышла замуж. Как проходила церемония

Вчера, 19 ноября, в Белом доме впервые за девять лет праздновали свадьбу. Старшая внучка президента США Наоми Байден вышла замуж за Питера Нила.

На приватную церемонию, которая состоялась на Южной лужайке резиденции Джо Байдена, пригласили около 250 человек.

Об этом сообщили на сайте Белого дома. На торжественном мероприятии присутствовали Джо и Джилл Байден.

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Было приятно наблюдать, как Наоми растет, узнает, кем она является, и устраивает такую ​​невероятную жизнь для себя.

Теперь мы исполнены гордости видеть, как она выбрала Питера своим мужем, и имеем честь приветствовать его в нашей семье.

Мы желаем им дней, полных смеха и любви, которая с каждым годом становится все глубже, — сказали президент и первая леди.

Издание People сообщает, что к алтарю Наоми проводили и отец, и мать. В это время невеста держала в руках ландыши по традиции своей матери.

После официальной части бракосочетания президент и первая леди устроили свадебный обед для молодоженов в столовой Белого дома. Вечером прошел прием с десертом и танцами.

Это была впервые в истории свадьба внучки действующего президента США.

28-летняя Наоми — старейшая из семи внуков Джо Байдена, дочь сына президента Хантера Байдена и его бывшей жены Кэтлин Бюле.

Наоми окончила юридический факультет Колумбийского университета. 25-летний Питер Нил также изучал право.

Пара обручилась в сентябре 2021 года. А ранее в этом году подтвердила, что проведет свадьбу в Белом доме.

За жизнью известных людей внимательно следят миллионы. Однако есть то, что годами остается тщательно скрытым.

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Главное фото: Adam Schultz / Белый дом