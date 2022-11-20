Святкова подія в Білому домі: старша онучка Джо Байдена вийшла заміж. Як проходила церемонія

Учора, 19 листопада, в Білому домі вперше за дев’ять років святкували весілля. Старша онучка президента США Наомі Байден вийшла заміж за Пітера Ніла.

На приватну церемонію, яка відбулась на Південній галявині резиденції Джо Байдена, запросили близько 250 людей.

Про це повідомили на сайті Білого дому. На урочистому заході були присутні Джо та Джилл Байден.

Зараз також дивляться

Було приємно спостерігати, як Наомі росте, дізнається, ким вона є, і влаштовує таке неймовірне життя для себе.

Тепер ми сповнені гордості бачити, як вона обрала Пітера своїм чоловіком, і маємо честь вітати його в нашій родині.

Ми бажаємо їм днів, повних сміху та любові, яка з кожним роком стає все глибшою, — сказали президент та перша леді.

Видання People повідомляє, що до вівтаря Наомі проводили і батько, і мати. У цей час наречена тримала в руках конвалії — за традицією своєї матері.

Після офіційної частини одруження президент і перша леді влаштували весільний обід для молодят в їдальні Білого дому. Увечері відбувся прийом із десертом і танцями.

Це було вперше в історії весілля онуки чинного президента США.

28-річна Наомі — найстарша із семи онуків Джо Байдена, донька сина президента Хантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Бюле.

Наомі закінчила юридичний факультет Колумбійського університету. 25-річний Пітер Ніл також вивчав право.

Пара заручилась у вересні 2021 року. А раніше цього року підтвердила, що проведе весілля в Білому домі.

За життям відомих людей уважно стежать мільйони. Утім є те, що роками залишається ретельно прихованим.

Зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон вперше розповіла про спроби завагітніти, бажання мати нові стосунки та прийняття свого віку. Читай відверте інтерв’ю акторки.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Головне фото: Adam Schultz / Білий дім