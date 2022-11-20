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Святкова подія в Білому домі: старша онучка Джо Байдена вийшла заміж. Як проходила церемонія

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 21:00
Онучка Джо Байдена Наомі вийшла заміж за Пітера Ніла

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