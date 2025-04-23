Warcraft 2: будет ли продолжение и что об этом известно

Сейчас многие фильмы и сериалы базируются на популярных видеоиграх. Можно сказать, что начало такому действу положил фильм Warcraft. В 2016 году он создал большой ажиотаж среди фанатов компьютерных игр. Для создателей фильмов это стало знаком, что можно экспериментировать и реализовать на экране другие игры.

Но прошло почти 10 лет, а Warcraft 2 так и не случился. Фанаты еще сразу ждали продолжения, и до сих пор ждут. Но официальных дат нет. Читай, что известно о дате выхода Варкрафта 2.

Варкрафт 2: что известно о продолжении

Первая часть фильма собрала более $433 млн в мировом прокате. Казалось бы, это большой успех, поэтому продолжение должно быть точно. Но этот вопрос затянулся.

На этот момент об официальной дате выхода фильма Варкрафт 2 еще не сообщали. Во время конференции GDC 2024 года Джон Хайт, ответственный за развитие франшизы, лишь осторожно высказал предположение о возможности снятия сиквела. Но никаких дальнейших подтверждений или деталей пока не появилось.

На это могли повлиять кассовые сборы. Может показаться, что это был успех, но Screen Rant сообщает, что при бюджете в $160 млн и широкой маркетинговой кампании фильм должен был заработать от $450 до $500 млн, чтобы быть безубыточным. Так что в результате фильм потерял около $15 млн.

Читать по теме Фильм Пять ночей с Фредди 2: что известно о продолжении популярного фильма ужасов Ужасы возвращаются: узнай все о продолжении культового фильма Пять ночей с Фредди 2

О чем была первая часть фильма Warcraft

Первый фильм Warcraft показал зрителям конфликт между племенами орков и людьми. В то же время, этим обеим группам грозило таинственное зло. Фильм не копирует историю ни с одной отдельной игры, но на него сильно повлияла более широкая серия Warcraft.

Возможен сюжет Warcraft 2

Нет точной информации о работе над продолжением. Но если оно будет, то вероятно, что фанаты могут увидеть:

прямое продолжение первой части, в которой покажут дальнейшее развитие конфликта между людьми и орками, а также появятся новые угрозы Азероту и новые герои;

история о другой расе;

предыстория, которая покажет нам события, происходившие задолго до истории, которая была в первой части.

Другой проект по компьютерной игре — сериал Фолаут. Первый сезон вызвал большой восторг у фанатов. Читай, когда выйдет второй сезон сериала Fallout.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!