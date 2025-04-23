Warcraft 2: чи буде продовження та що про це відомо

Зараз багато фільмів та серіалів базуються на популярних відеоіграх. Можна сказати, що початок такому дійству поклав фільм Warcraft. У 2016 році він створив великий ажіотаж серед фанатів комп’ютерних ігор. Для творців фільмів це стало знаком, що можна експериментувати й втілювати на екрані інші ігри.

Утім, пройшло вже майже 10 років, а Warcraft 2 так не вийшов. Фанати ще відразу чекали на продовження, та й досі чекають. Але офіційних дат немає. Читай, що відомо про дату виходу Варкрафт 2.

Варкрафт 2: що відомо про продовження

Перша частина фільму зібрала понад $433 млн у світовому прокаті. Здавалося б, це великий успіх, тому продовження точно має бути. Але це питання затягнулося.

На цю мить про офіційну дату виходу фільму Варкрафт 2 ще не повідомляли. Під час конференції GDC 2024 Джон Хайт, відповідальний за розвиток франшизи, лише обережно висловив припущення щодо можливості знімання сиквелу. Втім, жодних подальших підтверджень чи деталей поки не з’явилося.

На це могли вплинути касові збори. Може здатися, що це був успіх, але Screen Rant повідомляє, що за бюджету у $160 млн та широкої маркетингової кампанії, фільм мав заробити від $450 до $500 млн, щоб бути беззбитковим. Тож у результаті фільм втратив близько $15 млн.

Про що була перша частина фільму Warcraft

Перший фільм Warcraft показав глядачам конфлікт між племенами орків і людьми. Водночас цим обом групам загрожувало таємниче зло. Фільм не копіює історію з жодної окремої гри, але на нього сильно вплинула ширша серія Warcraft.

Можливий сюжет Warcraft 2

Немає точної інформації про роботу над продовженням. Але якщо воно буде, то ймовірно, що фанати можуть побачити:

пряме продовження першої частини, у якій покажуть подальший розвиток конфлікту між людьми та орками, а також з’являться нові загрози для Азерота та нові герої;

історія про іншу расу;

передісторія, яка покаже нам події, що відбувалися задовго до історії, яка відбувалася у першій частині.

Інший проект по комп’ютерній грі — серіал Фолаут. Перший сезон викликав великі захоплення у фанатів. Читай, коли вийде другий сезон серіалу Fallout.

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