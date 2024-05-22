СБУ сообщила о подозрении Юрию Бардашу — продюсер может получить срок по четырем статьям

Он с 2000-х пытался сделать других певцов известными, но сам прославился благодаря своей пророссийской позиции. В качестве награды Юрий Бардаш получил подозрение от СБУ.

Долгие годы продюсер пытался строить свою карьеру в сфере музыки как самостоятельно, так и с помощью других. Таким образом сначала появился проект Quest Pistols, а затем и Грибы, Нервы, Wellboy и Луна. Последний создавался для первой супруги продюсера.

Однако более успешным Юрий Бардаш оказался в распространении российской пропаганды и поддержке войны против Украины и ее народа.

Также новоиспеченный гражданин РФ призывает к захвату Киева и Харькова. Поэтому Служба безопасности Украины и начала собирать доказательную базу на продюсера и музыканта, а затем сообщила о подозрении Юрию Бардашу.

Юрий Бардаш: пророссийская позиция и подозрение от СБУ

По данным СБУ, в начале полномасштабной войны продюсер сбежал в РФ, где начал широкую информкампанию в поддержку российских оккупантов. Сейчас он регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах соцсетей. Только в своем Telegram-канале он имеет аудиторию около 50 тысяч.

На своем YouTube-канале продюсер тоже публикует видео, которые по своему наполнению перекликаются с тезисами российских пропагандистов.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

Заочно Юрию Бардашу сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного порядка, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также в СБУ сообщили, что в настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта дела к ответственности за преступления против Украины, пока он скрывается от правосудия на территории страны-агрессорки.

К сожалению, есть и люди, проживающие на территории нашей страны, работающие на пользу России. С такими завербованными российскими агентами борется Служба безопасности Украины. Журналистка Наташа Тарчевская провела собственное расследование, чтобы выяснить, кто из жителей Авдеевки оказались коллаборантами. Читай детали по ссылке.

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