СБУ повідомила про підозру Юрію Бардашу — продюсер може отримати строк за чотирма статтями

Він з 2000-х років намагався зробити інших співаків відомими, але сам прославився завдяки своїй проросійській позиції. Як нагороду, Юрій Бардаш отримав підозру від СБУ.

Довгі роки продюсер намагався будувати свою кар’єру у сфері музики як самостійно, так і з іншими. Таким чином спершу з’явився проект Quest Pistols, а потім і Грибы, Нервы, Wellboy та Луна. Останній створювався для першої дружини продюсера.

Однак більш успішним Юрій Бардаш виявився у поширенні російської пропаганди та підтримці війни проти України та її народу.

Також новоспечений громадянин РФ закликає до захоплення Києва і Харкова. Тому Служба безпеки України й почала збирати спершу доказову базу на продюсера і музиканта, а потім повідомила про підозру Юрію Бардашу.

Юрій Бардаш: проросійська позиція та підозра від СБУ

За даними СБУ, на початку повномасштабної війни продюсер втік до РФ, де й розпочав широку інформкампанію на підтримку російських окупантів. Зараз він регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках соцмереж. Лише у своєму Telegram-каналі він має аудиторію близько 50 тисяч.

На своєму YouTube-каналі продюсер теж публікує відео, які за своїм наповненням перегукуються з тезами російських пропагандистів.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

Заочно Юрію Бардашу повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також в СБУ повідомили, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта справи до відповідальності за злочини проти України, поки він переховується від правосуддя на території країни-агресорки.

На жаль, є й люди, які проживають на території нашої країни, але працюють на користь Росії. З такими завербованими російськими агентами бореться Служба безпеки України. Журналістка Наташа Тарчевська провела власне розслідування, щоб з’ясувати, хто з мешканців Авдіївки виявились колаборантами. Читай деталі за посиланням.

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