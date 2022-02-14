Заглянуть за кулисы души. Любовные письма известных украинцев

Кэрри и Мистер Биг никогда не были идеальной парой для подражания, но за ними всегда было интересно наблюдать. И хотя их тернистая история закончилась, один момент останется в памяти навсегда — как пара читает вместе книгу Любовные письма выдающихся людей.

Какими утопически красивыми казались слова Байрона, Бетховена, Вольтера, Гюго, и даже Наполеона. Нежные признания в любви просто не могли обойти чье-то сердце, особенно в День всех влюбленных.

И хотя мы уже не в 19 веке, а письма сейчас бывают разве что рабочими, Вікна решили сделать собственный сборник трогательных признаний в любви известных украинцев.

Григорий Решетник — ведущий проектов телеканала СТБ Україна має талант, Холостячка, Холостяк, Неймовірна правда про зірок

Любимая. Ты моя королева. Каждый день благодарю судьбу за тебя, потому что ты мой лучший подарок. Ты невероятная красавица, космическая жена, нереальная мамочка, отличная дочь и внучка, лучшая подруга… и еще сто раз самая-самая. Ты очень талантлива и очень крутая, ты умеешь и успеваешь совершенно все.

Хочу, чтобы ты наслаждалась жизнью, воплощала самые смелые замыслы и самые сокровенные желания, всегда улыбалась и была счастлива. А я всегда буду рядом, буду поддерживать тебя и носить на руках свою Королеву!

Потому что я безгранично тебя люблю, Любовь моей жизни!

Александр Пономарев — украинский певец, композитор и народный артист Украины

Дорогая,

Я хотел бы признаться тебе в любви через язык моей души – строки и ноты. Хотел бы написать песню для тебя, но тех слов и аккордов, которые опишут мои чувства, просто не придумали. Я постараюсь.

Жди признание в первый весенний день.

Мое признание тебе, милая.

Александра Миколюк — стилист и блогер

Мой Мастер, в тебе живет необъяснимая сила создавать прекрасное, и наполнять это силой и смыслом. Ты создал мою любовь. Ты создал мое сердце по образу самой нежной мечты. С тобой мне так легко дышать, легко создавать и легко любить.

Хочу пожелать нам продолжать запускать друг друга в космос.

Твоя любовь это так красиво!

Анита Соловей — блогер

Десять лет я пишу в своем дневники: “Благодарю за мужа”.

Десять лет ты приходишь после работы и два часа я слушаю тебя и про твой день.

Десять лет я не вижу никого из мужчин кроме тебя.

Десять лет ты принимаешь меня разной. Сильной. Феминисткой. Вредной. Доброй.

Десять лет, а чувство, что всю нашу жизнь. Скорее всего, что мы вместе уже не первую жизнь!

Андрей Ковальский — журналист и ведущий Факты. Спорт

Возлюбленная моя!

Я благодарю судьбу, что она переплела наши дороги. Ты наполнила мою жизнь смыслом и сделала ее яркой и счастливой. Каждый день я благодарю тебя за наших детей, которые изменили все вокруг нас. И нас!

Я хочу видеть только улыбку на твоих устах, чтобы слезы на твоих глазах были от счастья или смеха. И я знаю точно, что все самое интересное у нас еще впереди!

Целую.

Сергей Лиховида — ведущий программы Ранок у Великому Місті

Любимая моя, ты знаешь, что ты моя муза и мое вдохновение.

Мы встретились с тобой десять лет назад, и я до сих пор в деталях помню наше свидание и платье, в котором ты пришла. И пусть я не был самым галантным кавалером в мире, ты все-таки поддалась моим чарам.

В этом году мы празднуем десять лет наших отношений, и я благодарен тебе за каждый день вместе. Благодарен тебе за твою любовь, безграничную поддержку и веру в меня.

Я люблю тебя каждый день все больше и больше, и моя любовь к тебе становится все более зрелой. Не представляю свою жизнь без тебя.

Я хочу каждый день делать тебя счастливой и хочу, чтобы ты реализовала свои самые сокровенные мечты, хочу путешествовать с тобой, гулять по узким улочкам Европы, побывать на карнавале в Бразилии и покормить жирафов в Кении, хочу делить самые яркие моменты жизни с тобой.

А еще благодарю тебя за нашего сыночка, ведь он квинтэссенция нашей любви. Ты невероятная мама и самая лучшая жена. Я готов признаваться тебе в любви не только в День Св. Валентина, а каждый день.

Люблю тебя безгранично!

Юрий Дяк — актер сериалов Морська поліція. Чорноморськ та Козаки. Абсолютно брехлива історія

Родная моя, Анюся!

Никакие слова не могут выразить моей любви к тебе!

Каждое утро, когда я вижу твою улыбку — я счастлив! Каждый день с тобой — праздник! Ты — самое ценное, что у меня есть!

Люблю до безумия самую прекрасную во всей вселенной!

Цемки-бомки!

Если тебе после тонны трогательных слов хочется узнать все-таки, откуда появился праздник всех влюбленных, читай историю 14 февраля, чтобы понять как причастен Шекспир и при чем здесь языческий праздник.