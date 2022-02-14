Зазирнути за лаштунки душі. Любовні листи відомих українців

Керрі та Містер Біг ніколи не були ідеальною парою для наслідування, але за ними завжди було цікаво спостерігати. І хоч їхня терниста історія закінчилась, один момент залишиться у пам’яті назавжди — як пара читає разом книгу Любовні листи видатних людей.

Якими ж утопічно красивими здавалися слова Байрона, Бетховена, Вольтера, Гюго, і навіть Наполеона. Ніжні зізнання у коханні просто не могли оминути чиєсь серце, а особливо у День усіх закоханих.

І хоч ми вже не у 19 столітті, а листи зараз бувають хіба що робочими, Вікна вирішили зробити власну збірку зворушливих зізнань у коханні відомих українців.

Григорій Решетнік — ведучий проектів телеканалу СТБ Україна має талант, Холостячка, Холостяк, Неймовірна правда про зірок

Кохана. Ти моя Королева. Щодня дякую долі за тебе, бо ти мій найкращий подарунок. Ти неймовірна красуня, космічна дружина, нереальна мамочка, відмінна донька та онука, найкраща подруга… і ще сто разів най-най. Ти дуже талановита та дуже крута, ти вмієш і встигаєш абсолютно все.

Хочу, аби ти насолоджувалась життям, втілювала свої найсміливіші задуми та найпотаємніші бажання, завжди усміхалася та була щасливою. А я завжди буду поряд, підтримуватиму тебе та носитиму на руках свою Королеву!

Бо я безмежно тебе люблю, Кохання мого життя!

Олександр Пономарьов — український співак, композитор та народний артист України

Люба,

Я хотів би зізнатися тобі в коханні через мову моєї душі — рядки та ноти. Хотів би написати пісню для тебе, але тих слів та акордів, що опишуть мої почуття, просто ще не придумали. Я намагатимусь.

Чекай зізнання у перший весняний день.

Моє зізнання тобі, мила.

Олександра Миколюк — стилістка та блогерка

Мій Майстер, у тобі живе незрозуміла сила створювати прекрасне і наповнювати це силою та змістом. Ти створив моє кохання. Ти створив моє серце на образ найніжнішої мрії. З тобою мені так легко дихати, легко створювати та легко любити.

Хочу побажати нам продовжувати запускати одне одного у космос.

Твоє кохання це так красиво!

Аніта Соловей — блогерка

Десять років я пишу у своєму щоденнику: “Дякую за чоловіка”.

Десть років ти приходиш після роботи і дві години я слухаю тебе і про твій день.

Десять років я не бачу нікого з чоловіків, крім тебе.

Десять років ти приймаєш мене різною. Сильною. Феміністкою. Вередливою. Доброю.

Десять років, а почуття, що все наше життя. Швидше за все, що ми разом вже не перше життя!

Андрій Ковальський — журналіст та ведучий Факти. Спорт

Кохана моя!

Я дякую долі, що вона переплела наші дороги. Ти наповнила моє життя сенсом і зробила його яскравим і щасливим. Щодня я дякую тобі за наших діток, які змінили все навколо нас. І нас!

Я хочу бачити лише посмішку на твоїх вустах, щоб сльози на твоїх очах були від щастя чи від сміху. І я знаю точно, що все найцікавіше у нас іще попереду!

Цілую.

Сергій Лиховида — ведучий програми Ранок у Великому Місті

Кохана моя, ти знаєш, що ти моя муза і моє натхнення.

Ми зустрілися з тобою десять років тому і я досі в деталях пам’ятаю наше побачення і сукню, в якій ти прийшла. І нехай я не був найбільш галантним кавалером у світі, ти таки піддалася моїм чарам.

Цьогоріч ми святкуємо десять років наших стосунків, і я вдячний тобі за кожен день разом. Вдячний тобі за твою любов і безмежну підтримку та віру в мене.

Я кохаю тебе щодня все більше і більше, і моє кохання до тебе стає все більш зрілим. Не уявляю свого життя без тебе.

Я хочу щодня робити тебе щасливою і хочу, щоб ти реалізувала свої найпотаємніші мрії, хочу подорожувати з тобою, гуляти вузькими вуличками Європи, побувати на карнавалі в Бразилії та погодувати жирафів у Кенії, хочу ділити найяскравіші моменти життя з тобою.

А ще дякую тобі за нашого синочка, адже він квінтесенція нашого кохання. Ти неймовірна мама і найкраща дружина. Я готовий зізнаватися тобі у коханні не лише на День Св. Валентина, а щодня.

Кохаю тебе безмежно!

Юрій Дяк — актор серіалів Морська поліція. Чорноморськ та Козаки. Абсолютно брехлива історія

Ріднесенька моя, Анюсю!

Жодні слова не можуть висловити мого кохання до тебе!

Щоранку, коли я бачу твою посмішку – я щасливий! Кожен день з тобою – свято! Ти – найцінніше, що в мене є!

Кохаю до нестями найпрекраснішу в усьому всесвіті!

Цьомки-бомки!

Якщо тобі після тонни зворушливих слів хочеться дізнатись все ж таки звідки з’явилось свято усіх закоханих, читай історію 14 лютого, щоб зрозуміти як причетний Шекспір та до чого тут язичницьке свято.