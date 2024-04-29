Там мы узнали, что станем родителями! Звезда Игр Непокоренных о памятных путешествиях

До полномасштабного вторжения ветеран войны, снявшийся в шоу Нового канала Хто знає?, часто путешествовал и называл себя “человеком-путешественником”.

С детства Максим Зубов лелеял мечту стать десантником, кем был и его отец. Хотя он получил образование в Киевском национальном университете технологии и дизайна, решил не работать по специальности, а служить. В мае 2013 года Максим подписал контракт с 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Однако в июне 2014 года защитник получил ранения во время освобождения Славянска в Донецкой области. Затем — длительная реабилитация. Но, несмотря на вызовы, Максим не сдался, и уже во время участия в соревнованиях Игры Непокоренных 2023 завоевал серебро в соревновании по паверлифтингу.

Сейчас также смотрят

За кулисами съемок Хто знає?, что выходит каждый вторник в 20:00 на Новом канале, ветеран войны рассказал о соревнованиях в немецком Дюссельдорфе.

Максим Зубов об участии в соревнованиях Игры непокоренных

— На Играх Непокоренных царила невероятная атмосфера! Более семейная, а не ветеранская или спортивная. Каждый участник был вместе с родными или друзьями. Ведь эти соревнования о реабилитации через спорт и в кругу близких, — говорит Максим Зубов.

Несмотря на то, что я видел не столько сам Дюссельдорф, сколько спортивную арену, мне очень понравился ивент в кругу друзей и семьи. Поэтому считаю, что на Игры нужно ехать с семьей, — уверен он.

— К тому же мы вместе с побратимами имели возможность еще раз донести нашим партнерам о ценности их помощи, поддержки и напомнить, что борьба украинцев не закончилась. Важно поднимать тему войны в Украине в информационном пространстве и вообще показывать американцам, канадцам, немцам и другим, что украинцы несокрушимы.

Дюссельдорф — не первый заграничный город, в котором побывал Максим. До начала полномасштабной войны он вместе с женой объездил многие страны. Однако был самый запоминающийся город. И с ним связана трогательная история!

Раньше мы много путешествовали. Вообще я человек-путешественник. И хотя мы не считали, сколько стран объездили, думаю, что их количество точно превышает 10. На самом деле, чем больше городов посещаешь, тем больше появляется ощущение, что мало где бывал, — с улыбкой рассказывает участник Хто знає?

— Могу выделить три города, которые возглавляют наш с женой рейтинг: Осло, Порто и Копенгаген. Но больше всего запомнилась Флоренция. Там в октябре 2019 года мы с любимой узнали, что скоро станем родителями. Впоследствии у нас родилась двойня — мальчик и девочка. Кстати, недавно я стал многодетным отцом: шесть месяцев тому назад у нас родился еще один сын.

Включай квиз-шоу Хто знає? каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Смотри свежий выпуск с участием ветеранов войны Александра Маковея и Максима Зубова. Если пропустил (-а), ищи на сайте и YouTube Нового канала.

А о результатах Игр непокоренных в 2023 году мы рассказывали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.