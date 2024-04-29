Там ми дізналися, що станемо батьками! Зірка Ігор Нескорених про памʼятні подорожі

До повномасштабного вторгнення ветеран війни, який знявся в шоу Нового каналу Хто знає?, часто подорожував і називав себе “людиною-мандрівником”.

З дитинства Максим Зубов плекав мрію стати десантником, ким був і його батько. Хоч він здобув освіту в Київському національному університеті технології та дизайну, вирішив не працювати за фахом, а піти служити. У травні 2013 року Максим підписав контракт з 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою.

Однак у червні 2014 року захисник отримав поранення під час звільнення Словʼянська на Донеччині. Потім — тривала реабілітація. Та попри виклики Максим не здався, і вже під час участі в змаганнях Ігри Нескорених 2023 виборов срібло у змаганні з паверліфтингу.

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За лаштунками зйомок Хто знає?, що виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, ветеран війни розповів про змагання в німецькому Дюссельдорфі.

Максим Зубов про участь в змаганнях Ігри нескорених

— На Іграх Нескорених панувала неймовірна атмосфера! Більш сімейна, а не ветеранська чи спортивна. Кожен учасник був разом із рідними чи друзями. Адже ці змагання — про реабілітацію через спорт і в колі близьких, — каже Максим Зубов.

Попри те, що я бачив не так сам Дюссельдорф, як спортивну арену, мені дуже сподобався івент у колі друзів і родини. Тому вважаю, що на Ігри потрібно їхати з сімʼєю, — впевнений він.

— До того ж ми разом із побратимами мали можливість вкотре донести нашим партнерам про цінність їхньої допомоги, підтримки та нагадати, що боротьба українців не закінчилася. Важливо підіймати тему війни в України в інформаційному просторі та взагалі показувати американцям, канадцям, німцям та іншим, що українці незламні.

Дюссельдорф — не перше закордонне місто, в якому побував Максим. До початку повномасштабної війни він разом із дружиною обʼїздив чимало країн. Однак було місто, яке запамʼяталося найбільше. І з ним повʼязана зворушлива історія!

Раніше ми багато подорожували. Загалом я — людина-мандрівник. І хоч ми не рахували, скільки країн обʼїздили, думаю, що їх кількість точно перевищує 10. Насправді, що більше міст відвідуєш, то більше зʼявляється відчуття, що мало де бував, — з усмішкою розповідає учасник Хто знає?

— Можу виокремити три міста, які очолюють наш із дружиною рейтинг: Осло, Порто й Копенгаген. Але найбільше запамʼяталася Флоренція. Саме там у жовтні 2019 року ми з коханою дізналися, що скоро станемо батьками. Згодом у нас народилася двійня — хлопчик і дівчинка. До слова, нещодавно я став багатодітним батьком: шість місяців тому в нас народився ще один син.

Вмикай квіз-шоу Хто знає? щовівторка о 20:00 на Новому каналі! Дивись свіжий випуск за участі ветеранів війни — Олександра Маковея та Максима Зубова. Якщо ж пропустив (-ла) — шукай на сайті та YouTube Нового каналу.

А про результати Ігор нескорених 2023 року ми розповідали раніше.

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