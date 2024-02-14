Солнцезащитный крем для лица: как выбрать лучший на каждый день

SPF – это аббревиатура от английского Sun Protection Factor, которая переводится, как “фактор защиты от солнца”. Этот фактор указывает, как крем способен защищать кожу от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения.

Крем для лица с SPF: что это такое и для чего нужен

Представьте, что все попадающие на кожу солнечные лучи – это 100%. SPF указывает, сколько из этих 100% лучей крем может заблокировать. Делим 100% на индекс SPF. К примеру:

Если SPF 30: 100: 30 = 3,3%

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Если SPF 50: 100: 50 = 2%

Это означает, что только 3,3 или 2% солнечного излучения попадет на дерму, а остальные 96,7 или 98% будут заблокированы.

Ультрафиолетовое излучение, достигающее земли, делится на два типа: UVA и UVB. UVA лучи проникают глубоко в дерму, ускоряя старение, и способствуют развитию некоторых форм рака кожи. UVB лучи, ответственные за покраснение и солнечные ожоги, также увеличивают риск рака кожи. Защитный крем с SPF блокирует эти лучи, помогая сохранить здоровье и молодость эпидермиса.

Крем для лица с SPF – это простой, но эффективный способ защитить свою кожу от вредного воздействия солнца. Сделайте это частью своего ежедневного ритуала по уходу за кожей, и кожа будет вам благодарна.

Как правильно выбрать солнцезащитный крем для лица на каждый день

Правильный выбор солнцезащитного средства важен не только для защиты от солнечных лучей, но и для поддержания здоровья и красоты эпидермиса. Учитывая нижеперечисленные пункты, вы сможете найти идеальное средство, которое обеспечит надежную защиту и комфорт в течение всего дня.

SPF: физические против химических фильтров

Число SPF показывает, насколько дольше вы можете находиться на солнце без риска получить ожог, по сравнению с тем, если бы лицо было без защиты. Для ежедневного использования рекомендуется выбирать продукты с SPF не менее 30. Для более длительного пребывания под интенсивным солнцем используйте SPF 50.

Солнцезащитные средства делятся на два основных типа: физические и химические. Физические фильтры, такие как титановый диоксид или оксид цинка, создают на поверхности эпидермиса защитный барьер, отражающий солнечные лучи. Они идеально подходят для чувствительного эпидермиса и тех, кто ищет натуральные варианты.

Химические фильтры в свою очередь поглощают ультрафиолетовые лучи, превращая их в тепло, которое затем высвобождается из тела. Эти средства часто имеют более легкую текстуру и менее заметны на эпидермисе.

Состав и тип эпидермиса

Выбирая солнцезащитное средство, обратите внимание на состав. Оптимальный вариант содержит антиоксиданты, такие как витамин E, С или зеленый чай, дополнительно защищающие эпидермис от свободных радикалов и загрязнения окружающей среды.

Тип эпидермиса является решающим при выборе солнцезащитного средства:

Чувствительный эпидермис требует минеральных фильтров, поскольку они менее склонны вызывать раздражение.

Жирный эпидермис лучше защищать средствами на водной основе, не содержащими масла, чтобы избежать забивания пор.

Сухой эпидермис нуждается в увлажняющих компонентах, таких как гиалуроновая кислота или глицерин.

Лучший корейский защитный крем от солнца для лица

Корейские бренды косметики получили признание благодаря своим инновационным разработкам в этой сфере, предлагая продукты, обеспечивающие надежную защиту и уход. Среди них выделяются несколько средств, каждое из которых имеет свои уникальные компоненты и свойства.

Dr.Ceuracle Cica Regen Vegan Sun

Объединяет силу природы и научные достижения. Этот продукт – не просто барьер против солнца, а настоящий коктейль из питательных ингредиентов. Он содержит ниацинамид, известный своими осветляющими и противовоспалительными свойствами, помогающий в борьбе с пигментацией и краснотой. Комплекс центелли восстанавливает и успокаивает, в то время как экстракт цветка Anthemis Nobilis (Римская Ромашка) уменьшает раздражение. Добавление экстрактов киви, лотоса и гибискуса увлажняет и витаминизирует эпидермис, делая его сияющим и мягким.

Needly Vegan Mild Moisture Sun SPF 50+ PA++++

Это средство обеспечивает не только надежную защиту от ультрафиолета благодаря комплексу из четырех химических фильтров, но и заботится об увлажнении и питании дермы. В составе ниацинамид – ингредиент, известный своей способностью выравнивать тон лица и уменьшать проявления пигментации. Керамид NP помогает восстановить гидролипидный барьер, а десять форм гиалуроновой кислоты интенсивно увлажняют, обеспечивая эластичность и мягкость кожного покрова. Эфирные масла ромашки, розмарина, шалфея и можжевельника придают средству легкий приятный аромат, обладая одновременно антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Benton Air Fit UV Defense Sun Cream SPF50+/PA++++

Благодаря своей легкой текстуре, он идеально подходит для ежедневного использования, не оставляя ощущения жирности или липкости. Четыре химических фотостабильных УФ-фильтра обеспечивают высокий уровень защиты от солнца, а ниацинамид поддерживает здоровье эпидермиса, борясь с пигментными пятнами. Экстракт центелли известен своими регенеративными свойствами, способствуя заживлению и восстановлению, тогда как экстракт успокаивает раздражение и красноту. Пантенол в свою очередь глубоко увлажняет и смягчает поверхность лица, оставляя чувство комфорта на весь день.

Benton Skin Fit Mineral Sun Cream SPF50/PA++++

Базируется на минеральных компонентах, таких как оксид цинка, обеспечивающий защиту кожи, отражая солнечные лучи. Эта формула обогащена экстрактом гамамелиса, известного своими успокаивающими и тонизирующими свойствами, что делает ее идеальной для чувствительной дермы. Каламин, розовый порошок, содержащий цинк, оказывает успокаивающее действие и легкое матирующее покрытие, делая эпидермис более ровным и гладким. Центелла и ее производные способствуют восстановлению и укреплению защитного барьера, тогда как пантенол и ниацинамид увлажняют и осветляют покров, снижая видимость мелких морщин и пигментных пятен.

Dr.Ceuracle Hyal Reyouth Moist Sun SPF 50+/PA++++

Этот защитный крем обещает не только надежную защиту от солнечных лучей, но и интенсивное увлажнение благодаря уникальному комплексу гиалуроновых кислот. Гиалуронат известен своей способностью задерживать влагу в эпидермисе, обеспечивая длительное увлажнение.

Пантенол, известный как провитамин B5, способствует восстановлению эпидермиса, тогда как фруктан и ниацинамид улучшают барьерные функции дермы и способствуют ее сиянию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как использовать витамин С в уходе за кожей и стоит ли это делать.

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