Солнцезащитный крем для лица: как выбрать лучший на каждый день

SPF – это аббревиатура от английского Sun Protection Factor, которая переводится, как “фактор защиты от солнца”. Этот фактор указывает, как крем способен защищать кожу от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения.
Представьте, что все попадающие на кожу солнечные лучи – это 100%. SPF указывает, сколько из этих 100% лучей крем может заблокировать. Делим 100% на индекс SPF. К примеру:
Если SPF 30: 100: 30 = 3,3%
Если SPF 50: 100: 50 = 2%
Это означает, что только 3,3 или 2% солнечного излучения попадет на дерму, а остальные 96,7 или 98% будут заблокированы.
Ультрафиолетовое излучение, достигающее земли, делится на два типа: UVA и UVB. UVA лучи проникают глубоко в дерму, ускоряя старение, и способствуют развитию некоторых форм рака кожи. UVB лучи, ответственные за покраснение и солнечные ожоги, также увеличивают риск рака кожи. Защитный крем с SPF блокирует эти лучи, помогая сохранить здоровье и молодость эпидермиса.
Крем для лица с SPF – это простой, но эффективный способ защитить свою кожу от вредного воздействия солнца. Сделайте это частью своего ежедневного ритуала по уходу за кожей, и кожа будет вам благодарна.
Правильный выбор солнцезащитного средства важен не только для защиты от солнечных лучей, но и для поддержания здоровья и красоты эпидермиса. Учитывая нижеперечисленные пункты, вы сможете найти идеальное средство, которое обеспечит надежную защиту и комфорт в течение всего дня.
Число SPF показывает, насколько дольше вы можете находиться на солнце без риска получить ожог, по сравнению с тем, если бы лицо было без защиты. Для ежедневного использования рекомендуется выбирать продукты с SPF не менее 30. Для более длительного пребывания под интенсивным солнцем используйте SPF 50.
Солнцезащитные средства делятся на два основных типа: физические и химические. Физические фильтры, такие как титановый диоксид или оксид цинка, создают на поверхности эпидермиса защитный барьер, отражающий солнечные лучи. Они идеально подходят для чувствительного эпидермиса и тех, кто ищет натуральные варианты.
Химические фильтры в свою очередь поглощают ультрафиолетовые лучи, превращая их в тепло, которое затем высвобождается из тела. Эти средства часто имеют более легкую текстуру и менее заметны на эпидермисе.
Выбирая солнцезащитное средство, обратите внимание на состав. Оптимальный вариант содержит антиоксиданты, такие как витамин E, С или зеленый чай, дополнительно защищающие эпидермис от свободных радикалов и загрязнения окружающей среды.
Тип эпидермиса является решающим при выборе солнцезащитного средства:
Корейские бренды косметики получили признание благодаря своим инновационным разработкам в этой сфере, предлагая продукты, обеспечивающие надежную защиту и уход. Среди них выделяются несколько средств, каждое из которых имеет свои уникальные компоненты и свойства.
Dr.Ceuracle Cica Regen Vegan Sun
Объединяет силу природы и научные достижения. Этот продукт – не просто барьер против солнца, а настоящий коктейль из питательных ингредиентов. Он содержит ниацинамид, известный своими осветляющими и противовоспалительными свойствами, помогающий в борьбе с пигментацией и краснотой. Комплекс центелли восстанавливает и успокаивает, в то время как экстракт цветка Anthemis Nobilis (Римская Ромашка) уменьшает раздражение. Добавление экстрактов киви, лотоса и гибискуса увлажняет и витаминизирует эпидермис, делая его сияющим и мягким.
Это средство обеспечивает не только надежную защиту от ультрафиолета благодаря комплексу из четырех химических фильтров, но и заботится об увлажнении и питании дермы. В составе ниацинамид – ингредиент, известный своей способностью выравнивать тон лица и уменьшать проявления пигментации. Керамид NP помогает восстановить гидролипидный барьер, а десять форм гиалуроновой кислоты интенсивно увлажняют, обеспечивая эластичность и мягкость кожного покрова. Эфирные масла ромашки, розмарина, шалфея и можжевельника придают средству легкий приятный аромат, обладая одновременно антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Благодаря своей легкой текстуре, он идеально подходит для ежедневного использования, не оставляя ощущения жирности или липкости. Четыре химических фотостабильных УФ-фильтра обеспечивают высокий уровень защиты от солнца, а ниацинамид поддерживает здоровье эпидермиса, борясь с пигментными пятнами. Экстракт центелли известен своими регенеративными свойствами, способствуя заживлению и восстановлению, тогда как экстракт успокаивает раздражение и красноту. Пантенол в свою очередь глубоко увлажняет и смягчает поверхность лица, оставляя чувство комфорта на весь день.
Базируется на минеральных компонентах, таких как оксид цинка, обеспечивающий защиту кожи, отражая солнечные лучи. Эта формула обогащена экстрактом гамамелиса, известного своими успокаивающими и тонизирующими свойствами, что делает ее идеальной для чувствительной дермы. Каламин, розовый порошок, содержащий цинк, оказывает успокаивающее действие и легкое матирующее покрытие, делая эпидермис более ровным и гладким. Центелла и ее производные способствуют восстановлению и укреплению защитного барьера, тогда как пантенол и ниацинамид увлажняют и осветляют покров, снижая видимость мелких морщин и пигментных пятен.
Этот защитный крем обещает не только надежную защиту от солнечных лучей, но и интенсивное увлажнение благодаря уникальному комплексу гиалуроновых кислот. Гиалуронат известен своей способностью задерживать влагу в эпидермисе, обеспечивая длительное увлажнение.
Пантенол, известный как провитамин B5, способствует восстановлению эпидермиса, тогда как фруктан и ниацинамид улучшают барьерные функции дермы и способствуют ее сиянию.
Напомним, ранее мы рассказывали, как использовать витамин С в уходе за кожей и стоит ли это делать.
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