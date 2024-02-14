Сонцезахисний крем для обличчя: як вибрати найкращий на кожен день

SPF – це абревіатура від англійського Sun Protection Factor, що українською мовою перекладається як “фактор захисту від сонця”. Цей фактор показує, наскільки крем здатен захищати шкіру від шкідливого ультрафіолетового (УФ) випромінювання.

Крем для обличчя з SPF: що це таке та для чого потрібен

Уявіть, що всі сонячні промені, які потрапляють на шкіру, – це 100%. SPF показує, скільки з цих 100% променів крем може заблокувати. Ділимо 100% на індекс SPF. Наприклад:

Якщо SPF 30: 100 : 30 = 3,3%

Якщо SPF 50: 100 : 50 = 2%

Це означає, що лише 3,3% або 2% сонячного випромінювання потрапить на дерму, а інші 96,7% або 98% будуть заблоковані.

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Ультрафіолетове випромінювання, яке досягає землі, поділяється на два типи: UVA та UVB. UVA промені проникають глибоко в дерму, прискорюючи старіння та можуть сприяти розвитку деяких форм раку шкіри. UVB промені, відповідальні за почервоніння та сонячні опіки, також збільшують ризик раку шкіри. Захисний крем з SPF блокує ці промені, допомагаючи зберегти здоров’я і молодість епідермісу.

Крем для обличчя з SPF – це простий, але ефективний спосіб захистити свою шкіру від шкідливого впливу сонця. Зробіть це частиною свого щоденного ритуалу догляду за шкірою, і шкіра буде вам вдячна.

Як правильно вибрати сонцезахисний крем для обличчя на кожен день

Правильний вибір сонцезахисного засобу для обличчя важливий не лише для захисту від сонячних променів, але й для підтримання здоров’я та краси епідермісу. Враховуючи нижчезазначені пункти, ви зможете знайти ідеальний засіб, який забезпечить надійний захист і комфорт протягом всього дня.

SPF: фізичні проти хімічних фільтрів

Число SPF показує, наскільки довше ви можете перебувати на сонці без ризику отримати опік, порівняно з тим, якби обличчя було без захисту. Для щоденного використання рекомендується вибирати продукти з SPF щонайменше 30. Для більш тривалого перебування під інтенсивним сонцем використовуйте SPF 50.

Сонцезахисні засоби поділяються на два основні типи: фізичні та хімічні. Фізичні фільтри, як титановий діоксид або оксид цинку, створюють на поверхні епідермісу захисний бар’єр, який відбиває сонячні промені. Вони ідеально підходять для чутливого епідермісу та тих, хто шукає натуральні варіанти.

Хімічні фільтри своєю чергою поглинають ультрафіолетові промені, перетворюючи їх у тепло, яке потім вивільняється з тіла. Ці засоби часто мають легшу текстуру і менш помітні на епідермісі.

Склад та тип епідермісу

Вибираючи сонцезахисний засіб, зверніть увагу на склад. Оптимальний варіант містить антиоксиданти, такі як вітамін E, С або зелений чай, які додатково захищають епідерміс від вільних радикалів і забруднення навколишнього середовища.

Тип епідермісу є вирішальним при виборі сонцезахисного засобу:

Чутливий епідерміс вимагає мінеральних фільтрів, оскільки вони менш схильні викликати подразнення.

Жирний епідерміс краще захищати засобами на водній основі, що не містять олій, аби уникнути забивання пор.

Сухий епідерміс потребує зволожуючих компонентів, таких як гіалуронова кислота або гліцерин.

Найкращий корейський захисний крем від сонця для обличчя

Корейські бренди косметики здобули визнання завдяки своїм інноваційним розробкам у цій сфері, пропонуючи продукти, які забезпечують надійний захист і догляд. Серед них виділяються кілька засобів, кожен з яких має свої унікальні компоненти та властивості.

Dr.Ceuracle Cica Regen Vegan Sun

Об’єднує в собі силу природи та наукові досягнення. Цей продукт — не просто бар’єр проти сонця, а справжній коктейль з поживних інгредієнтів. Він містить ніацинамід, відомий своїми освітлюючими та протизапальними властивостями, що допомагає у боротьбі з пігментацією та почервонінням. Комплекс центели відновлює та заспокоює, тоді як екстракт квітки Anthemis Nobilis (Римська Ромашка) зменшує подразнення. Додавання екстрактів ківі, лотоса та гібіскуса зволожує та вітамінізує епідерміс, роблячи його сяючим та м’яким.

Needly Vegan Mild Moisture Sun SPF 50+ PA++++

Цей засіб забезпечує не лише надійний захист від ультрафіолету завдяки комплексу з чотирьох хімічних фільтрів, але й піклується про зволоження та живлення дерми. У складі є ніацинамід – інгредієнт, відомий своєю здатністю вирівнювати тон обличчя та зменшувати прояви пігментації. Керамід NP допомагає відновити гідроліпідний бар’єр, а десять форм гіалуронової кислоти інтенсивно зволожують, забезпечуючи еластичність та м’якість шкірного покриву. Ефірні олії ромашки, розмарину, шавлії та ялівцю додають засобу легкий приємний аромат, одночасно володіючи антисептичними та протизапальними властивостями.

Benton Air Fit UV defense Sun Cream SPF50+/PA++++

Завдяки своїй легкій текстурі, він ідеально підходить для щоденного використання, не залишаючи відчуття жирності чи липкості. Чотири хімічних фотостабільних УФ-фільтри забезпечують високий рівень захисту від сонця, а ніацинамід підтримує здоров’я епідермісу, борючись з пігментними плямами. Екстракт центели відомий своїми регенеративними властивостями, сприяючи загоєнню та відновленню, тоді як екстракт німу заспокоює подразнення та червоність. Пантенол своєю чергою глибоко зволожує та пом’якшує поверхню обличчя, залишаючи відчуття комфорту на весь день.

Benton Skin Fit Mineral Sun Cream SPF50/PA++++

Базується на мінеральних компонентах, таких як оксид цинку, що забезпечує захист шкіри, відбиваючи сонячні промені. Ця формула збагачена екстрактом гамамелісу, відомому своїми заспокійливими та тонізуючими властивостями, що робить її ідеальною для чутливої дерми. Каламін, рожевий порошок, що містить цинк, надає продукту заспокійливу дію та легке матуюче покриття, роблячи епідерміс більш рівним та гладеньким. Центелла та її похідні сприяють відновленню та зміцненню захисного бар’єру, тоді як пантенол і ніацинамід зволожують та освітлюють покрив, зменшуючи видимість дрібних зморшок і пігментних плям.

Dr.Ceuracle Hyal Reyouth Moist Sun SPF 50+ / PA++++

Цей захисний крем обіцяє не лише надійний захист від сонячних променів, але й інтенсивне зволоження завдяки унікальному комплексу гіалуронових кислот. Гіалуронат відомий своєю здатністю затримувати вологу в епідермісі, забезпечуючи тривале зволоження.

Пантенол, відомий як провітамін B5, сприяє відновленню та заспокоєнню епідермісу, тоді як фруктан і ніацинамід покращують бар’єрні функції дерми та сприяють її сяйву.

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