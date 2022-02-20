Столицу Индонезии переносят в другой город. Что ждет Джакарту и почему она идет под воду

Столица Индонезии Джакарта — один из крупнейших городов мира, страдающий повышением уровня мирового океана. Однако, в отличие от других, Джакарта еще и дополнительно “топит” сама себя.

Читай, почему местные власти решили перенести столицу в еще не построенный город, каким он будет, что ждет Джакарту, а также почему экологи бьют тревогу.

Что не так с Джакартой

Не все жители города имеют доступ к централизованному водопроводу, поэтому самостоятельно выкачивают фильтрованную воду из-под земли. Из-за этого болотистый грунт быстро проседает и проваливается.

Уже сейчас примерно 40% города “погрузилось” ниже уровня моря. За последние десять лет северная часть столицы опустилась на 2,5 м (т.е. 25 см в год). Для сравнения, Венеция (Италия) уходит под воду на 2 мм в год.

Чтобы избежать полного погружения, индонезийцы должны до 2050 года научиться разумно использовать дождевую и речную воду, а также обеспечить доступ к водопроводу для всего населения.

Впрочем, это не единственная беда столицы. Джакарта постоянно страдает от землетрясений, наводнений и пробок на дорогах, которые обходятся экономике государства в миллиарды долларов в год.

Поэтому страна решила перенести свою столицу на другой остров — в 1300 км от Джакарты.

Какой будет новая столица Индонезии

Новую столицу планируют построить в провинции Восточный Калимантан на острове Борнео.

Среди возможных названий города выиграла Нусантара, что дословно переводится как архипелаг.

Восточный Калимантан богат полезными ископаемыми, а также славится своими дождевыми лесами и орангутангами. К плюсам места можно добавить и меньшую сейсмическую активность, чем на других островах Индонезии.

В январе этого года власти страны утвердили перенос столицы. Окончательно завершить проект планируется к 2045 году.

Архитектурная команда Urban+, разработавшая дизайн нового города, уверяет, что будет работать вместе с природой, а не против нее.

Согласно проекту, Нусантара будет компактной, с большим количеством пешеходных зон и минимумом транспорта.

Архитекторы обещают, что 75% новой столицы будут занимать зеленые зоны, а все высотные постройки будут экологичными.

Возможные проблемы реализации

Экологи предупреждают, что строительство новой столицы может истощать водные системы, нести угрозу флоре и фауне, а также загрязнять окружающую среду.

Остров Борнео является уникальным и считается одним из самых больших “легких мира”. Там проживают редкие виды животных: орангутанги, слоны и тигры.

Несмотря на то, что индонезийское правительство заявляет, что Нусантара будет использовать возобновляемую энергию, в частности гидроэлектростанций, этого может быть недостаточно для обеспечения всего города.

Что ждет Джакарту

Пока судьба Джакарты под вопросом. Несмотря на то, что город постоянно опускается под воду, эксперты прогнозируют, что к 2030 году его население вырастет в 3,5 раза: с 10 млн до 35 млн человек.

В правительстве говорят, что Джакарта остается финансовой столицей страны.

Индонезия для многих украинцев еще остается чем-то неизведанным и далеким. Что-то всегда останавливает от путешествий. Наиболее распространенная проблема — низкий уровень английского.

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