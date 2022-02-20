Столицю Індонезії переносять в інше місто. Що чекає на Джакарту та чому вона йде під воду

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Лютого 2022, 17:00
Столицю Індонезії переносять в інше місто. Що чекає на Джакарту та чому вона йде під воду
Фото: Pexels

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