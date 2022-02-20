Столицю Індонезії переносять в інше місто. Що чекає на Джакарту та чому вона йде під воду

Столиця Індонезії Джакарта — одне з найбільших міст світу, яке страждає від підвищення рівня світового океану. Проте, на відміну від інших, Джакарта ще й додатково “топить” сама себе.
Читай, чому місцева влада вирішила перенести столицю в ще не збудоване місто, яким воно буде, що чекає на Джакарту, а також чому екологи б’ють на сполох.
Не всі мешканці міста мають доступ до централізованого водопроводу, тому вони самостійно викачують фільтровану воду з-під землі. Через це болотистий ґрунт швидко просідає та провалюється.
Уже зараз приблизно 40% міста занурилося нижче рівня моря. За останні десять років північна частина столиці опустилася на 2,5 м (тобто 25 см щороку).
Уже зараз приблизно 40% міста занурилося нижче рівня моря. За останні десять років північна частина столиці опустилася на 2,5 м (тобто 25 см щороку).
Для порівняння, Венеція (Італія) йде під воду на 2 мм на рік.
Щоб уникнути повного занурення, індонезійці мають до 2050 року навчитися розумно використовувати дощову та річкову воду, а також забезпечити доступ до водопроводу для всього населення.
Утім, це не єдина біда столиці. Джакарта постійно страждає від землетрусів, повеней та заторів на дорогах, які обходяться економіці держави в мільярди доларів на рік.
Тому країна вирішила перенести свою столицю на інший острів — за 1300 км від Джакарти.
Джакарта. Фото: Pexels
Нову столицю планують побудувати в провінції Східний Калімантан на острові Борнео.
Серед можливих назв міста виграла Нусантара, що дослівно перекладається як архіпелаг.
Східний Калімантан багатий на корисні копалини, а також славиться своїми дощовими лісами та орангутангами. До плюсів місця можна додати й меншу сейсмічну активність, ніж на інших островах Індонезії.
У січні цього року влада країни затвердила перенесення столиці. Остаточно завершити проект планують до 2045 року.
У січні цього року влада країни затвердила перенесення столиці. Остаточно завершити проект планують до 2045 року.
Архітектурна команда Urban+, яка розробила дизайн нового міста, запевняє, що працюватиме з природою, а не проти неї.
Згідно з проектом, Нусантара буде компактною, з великою кількістю пішохідних зон та мінімумом транспорту.
Архітектори обіцяють, що 75% нової столиці займатимуть зелені зони, а всі висотні споруди будуть екологічними.
Екологи попереджають, що будівництво нової столиці може виснажувати водні системи, загрожувати флорі та фауні, а також забруднювати довкілля.
Острів Борнео є унікальним і вважається одним із найбільших “легенів світу”. Там проживають рідкісні види тварин: орангутанги, слони та тигри.
Острів Борнео є унікальним і вважається одним із найбільших “легенів світу”. Там проживають рідкісні види тварин: орангутанги, слони та тигри.
Хоч індонезійський уряд заявляє, що Нусантара використовуватиме відновлювану енергію, зокрема від гідроелектростанцій, цього може бути недостатньо для забезпечення всього міста.
Проект Нусантари. Фото: сайт нової столиці
Поки що доля Джакарти під питанням. Попри те, що місто постійно опускається під воду, експерти прогнозують, що до 2030 року його населення зросте в 3,5 рази: з 10 млн до 35 млн осіб.
В уряді кажуть, що Джакарта залишиться фінансовою столицею країни.
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