Столицю Індонезії переносять в інше місто. Що чекає на Джакарту та чому вона йде під воду

Столиця Індонезії Джакарта — одне з найбільших міст світу, яке страждає від підвищення рівня світового океану. Проте, на відміну від інших, Джакарта ще й додатково “топить” сама себе.

Читай, чому місцева влада вирішила перенести столицю в ще не збудоване місто, яким воно буде, що чекає на Джакарту, а також чому екологи б’ють на сполох.

Що не так із Джакартою

Не всі мешканці міста мають доступ до централізованого водопроводу, тому вони самостійно викачують фільтровану воду з-під землі. Через це болотистий ґрунт швидко просідає та провалюється.

Уже зараз приблизно 40% міста занурилося нижче рівня моря. За останні десять років північна частина столиці опустилася на 2,5 м (тобто 25 см щороку).

Для порівняння, Венеція (Італія) йде під воду на 2 мм на рік.

Щоб уникнути повного занурення, індонезійці мають до 2050 року навчитися розумно використовувати дощову та річкову воду, а також забезпечити доступ до водопроводу для всього населення.

Утім, це не єдина біда столиці. Джакарта постійно страждає від землетрусів, повеней та заторів на дорогах, які обходяться економіці держави в мільярди доларів на рік.

Тому країна вирішила перенести свою столицю на інший острів — за 1300 км від Джакарти.

Якою буде нова столиця Індонезії

Нову столицю планують побудувати в провінції Східний Калімантан на острові Борнео.

Серед можливих назв міста виграла Нусантара, що дослівно перекладається як архіпелаг.

Східний Калімантан багатий на корисні копалини, а також славиться своїми дощовими лісами та орангутангами. До плюсів місця можна додати й меншу сейсмічну активність, ніж на інших островах Індонезії.

У січні цього року влада країни затвердила перенесення столиці. Остаточно завершити проект планують до 2045 року.

Архітектурна команда Urban+, яка розробила дизайн нового міста, запевняє, що працюватиме з природою, а не проти неї.

Згідно з проектом, Нусантара буде компактною, з великою кількістю пішохідних зон та мінімумом транспорту.

Архітектори обіцяють, що 75% нової столиці займатимуть зелені зони, а всі висотні споруди будуть екологічними.

Можливі проблеми реалізації

Екологи попереджають, що будівництво нової столиці може виснажувати водні системи, загрожувати флорі та фауні, а також забруднювати довкілля.

Острів Борнео є унікальним і вважається одним із найбільших “легенів світу”. Там проживають рідкісні види тварин: орангутанги, слони та тигри.

Хоч індонезійський уряд заявляє, що Нусантара використовуватиме відновлювану енергію, зокрема від гідроелектростанцій, цього може бути недостатньо для забезпечення всього міста.

Що чекає на Джакарту

Поки що доля Джакарти під питанням. Попри те, що місто постійно опускається під воду, експерти прогнозують, що до 2030 року його населення зросте в 3,5 рази: з 10 млн до 35 млн осіб.

В уряді кажуть, що Джакарта залишиться фінансовою столицею країни.

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