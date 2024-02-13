13 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Людей интересует, какой сегодня праздник, они хотят узнать, что празднуют, кроме всем известных дат. Поэтому не исключение, что в канун Дня Святого Валентина люди будут искать, какой праздник 13 февраля.

Мы расскажем, какой сегодня праздник и кого следует поздравить с именинами.

13 февраля — какой сегодня праздник

Всемирный день радио

Уже больше десяти лет ежегодно 13 февраля отмечают Всемирный день радио. Этот праздник возник по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В январе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила провозглашение Дня и на 67-й сессии приняла резолюцию, провозгласив 13 февраля Всемирным днем радио.

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Эту дату выбрали не случайно, именно в этот день впервые вышло в эфир Радио ООН, станция которого размещалась в штаб-квартире Организации.

День подруг

Сегодня также отмечают Международный день женской дружбы. Но это неофициальный праздник, названный по аналогии с Днем Святого Валентина. Традиционно подруги во всем мире находят время в этот день друг для друга и проводят вечер вместе, устраивая посиделки.

Международный день любви к себе

Ежегодно 13 февраля отмечают Международный день любви к себе, в этот день нужно беспокоиться о собственных чувствах и принимать себя такими, каким(-ой) ты есть, со всеми недостатками и несовершенствами. Этот праздник отмечают в канун Дня влюбленных, ведь не все имеют, с кем праздновать этот день, а любовь должны чувствовать все.

Основательница праздника Сана Дживани разработала концепцию принятия себя в 2011 году, когда претерпела нежелательные изменения в своей внешности. Но она справилась с издевательствами и вызовами и приняла свою внешность и полюбила себя.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 13 февраля

Согласно новому церковному календарю, 13 февраля отмечают День памяти Мартиниана Кесарийского или Мартиниана Палестинского. Он жил в 4-5 веках.

Мужчина жил в Палестине, но еще юношей покинул город и провел 25 лет в пустыне. Там он прославился своими чудесами, и к нему стали приходить люди за советами.

После этого этапа жизни Мартиниан нашел уединение на безлюдном скалистом острове. К нему редко доставляли провизию кораблем, за которую он расплачивался плетеными корзинами.

Однажды в шторме возле острова разбился корабль, спаслась только девушка Фотиния. Мартиниан ей помог, показал и рассказал, как он живет, благословил и кинулся в море. Согласно преданию, дельфины помогли ему добраться до суши. Фотиния отказалась от предложения корабля вернуться в город и стала вести на острове добродетельную жизнь в молитве и суровом посте. Сам Мартиниан начал много путешествовать и умер на службе в храме.

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Приметы 13 февраля 2024

Часто по народным приметам раньше определяли погоду, ведь у людей не было интернета и прогноза погоды.

Если птицы звонко поют, скоро наступит тепло.

Если сегодня погода пасмурная и холодная, то начнутся дожди.

Если сегодня мороз, то лето может быть засушливым.

Что сегодня нельзя делать

В этот праздник нельзя злиться на кого-то и желать людям плохого, не стоит жаловаться на проблемы. Нельзя также оскорблять животных. Не стоит ссориться с родными, а также заниматься рукоделием — шить, вышивать и т.д.

Памятные события 13 февраля в истории

В 1931 году состоялось торжественное открытие новой столицы Индии — Нью-Дели.

В 1959 году в продажу поступили первые куклы Барби.

В 1960 году состоялось первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре.

В 1992 году Уганда признала независимость Украины.

В 2012 году был выведен на орбиту первый венгерский искусственный спутник Земли MaSat-1.

Именины сегодня 13 февраля

Именины 13 февраля отмечают Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

В феврале у верующих много религиозных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в феврале 2024 года.

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