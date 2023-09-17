Твое тело создало человека, хватит его ненавидеть! Как принять изменения в фигуре и справиться с давлением социума

Женское тело фантастическое, привлекательное и роскошное. Оно способно сотворить настоящее чудо — родить ребенка. Но вместе с этим, оно отдает малышу все ресурсы, чтобы сформировалось все необходимое для жизни.

Каким бы прекрасным ни было наше тело, сколько бы восхищенных возгласов оно ни заслуживало, к нему всегда есть претензии: недостаточно худое, подтянутое, слишком худое, непропорциональное.

К сожалению, свои ожидания может озвучивать не только требовательный социум. Сами женщины могут стать своими критиками.

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После родов, когда тело претерпело изменения, его бывает трудно принять и полюбить. Это заставляет стать на тропу изнурительных диет и спорта до потери пульса. Впрочем, можно и по-другому.

Как отбиваться от атак общества относительно фигуры после родов, и как прийти в форму без травм и ненависти к себе рассказали психотерапевт Юлия Козачок и врач акушер-гинеколог Карина Абрамова.

Беременность меняет тебя, и это нормально: сколько килограммов на весах — норма

Карина Абрамова рассказывает, что в период беременности происходят физиологические изменения в женском организме. В частности, именно в этот период проходит основной набор веса.

— Есть определенные нормы, сколько женщина, при определенном весе до беременности, может набрать. В среднем это 10-12 кг, далее набранный вес уже негативно отразится на восстановлении после родов.

Если слушать мам, бабушек и есть за двоих, мы портим сами себя и усложняем процесс восстановления после родов и возвращения к своей фигуре, — говорит гинеколог.

Также врач добавила, что лишний вес во время беременности дает осложнения на течение беременности и роды, поэтому следует сбалансировано питаться, регулярно проходить обследование и не слушать советов, не имеющих никакого отношения к здоровью.

Физиологическое восстановление после родов: дай себе время

Во времена успешного успеха и эффективных результатов, кажется, что все вокруг должно происходить быстро: “Родила? Давай быстренько возвращайся в форму!”

Но каждый процесс в нашей психике или в организме имеет свою естественную протяженность, — утверждает Юлия Козачок. Во время беременности организм перестраивается и начинает работу над созданием маленького человека.

Трансформации подвергаются все системы организма и для их переустройства после родов тоже требуется время. Сколько? У каждой женщины этот процесс протекает индивидуально.

— Если говорить чисто о физиологических процессах, то организм после родов восстанавливается через шесть-восемь недель, — рассказывает врач акушер-гинеколог. После этого нужно обязательно навестить своего врача.

Если все заживает хорошо, гинеколог разрешит физическую активность: половую жизнь и спорт. А вот после кесарева сечения возвращаться в спорт и занятия, где работает пресс, можно только через 12 недель.

А вот возвращение к прежнему внешнему виду после родов может занимать определенное время. Здесь играет роль генетика, стартовый вес, образ жизни, питание, активность во время и после беременности.

Это нормально, если тело после родов не выглядит так, будто прошло через руки мастера в фотошопе. Это нормально, если возвращение к своему весу занимает время.

— Если молодая мама сразу требует от себя идеальной фигуры, садится на жесткие диеты, истощает себя, то лишь создает себе дополнительный стресс, который может негативно повлиять на ее общее состояние, — дополняет Юлия.

Багаж требований вместо поддержки. Как социум давит на женщину после родов

Кроме собственных переживаний по поводу своего вида и новой роли мамы добавляется еще и внешнее давление общества. В нем можно услышать разные нарративы, — отмечает психотерапевт.

Ты должна быть идеальной мамой, но не зацикливаться на ребенке. Не забывай о муже, будь хорошей женой. Надо работать и не выпадать из профессии. Фигура, конечно, тоже должна быть идеальна.

Все это внешнее давление создает дополнительную нагрузку. Ведь беременность, роды, материнство кроме радости несут значительный стресс для организма и психики. При появлении ребенка женщина перестает полностью принадлежать себе.

Абсолютная зависимость ребенка от мамы не позволяет придерживаться ни четкого распорядка дня, ни многих привычек женщины до беременности.

— Из-за стресса, недосыпа и гормональных изменений женщина может набирать вес и после родов, что абсолютно нормально, — говорит психотерапевт.

В этот период женщина находится в очень уязвимом состоянии, нуждается в поддержке окружения, она и так все время сомневается, достаточно ли хорошая мама.

Если вместо хорошего отношения, помощи и понимания она получает порцию требований еще и к своей фигуре — это может значительно ухудшить ее ментальное состояние.

Что делать женщинам, которые испытывают бодишейминг после родов от окружающих

К сожалению, отпускать комментарии по поводу фигуры может любой желающий: мама, папа, мужчина, близкая подруга и т.д.

В таких случаях можно смело слать этих знатоков как можно дальше, — искренне советует психотерапевт. Я очень хотела бы, чтобы молодые мамы поняли, поверили, что они не должны оправдывать ожиданий других.

Люди, удовлетворенные собой, у которых все хорошо в жизни, не будут критиковать тело других. Поэтому, если кто-то рассказывает, как нужно выглядеть, смело отправляй этого человека заниматься собственной жизнью.

Ненависть к изменениям в теле: как это влияет на семью и твое ментальное состояние

Ненависть к себе, неприятие себя — это фактор, создающий постоянное напряжение в психике. Мы не можем чувствовать себя хорошо, если относимся к себе плохо, — говорит Юлия.

Вместо поддержки силы тратятся на борьбу с собой. Так увеличивается риск возникновения нервных срывов, панических атак, тревожных расстройств, депрессии. И это обязательно сказывается на отношениях с близкими людьми.

Гинеколог уверена, что недовольство внешним видом после родов является одним из факторов послеродовой депрессии, которую нельзя допускать. К счастью, этот фактор в твоих руках, добавляет эксперт.

Психотерапевт дополняет, что около 20% женщин имеют послеродовую депрессию, в этот период они переживают собственный ад.

Если добавить еще и недовольство фигурой, вводить диеты и чрезмерные физические нагрузки, это усугубит депрессию и повысит риски небрежного отношения к себе, ребенку, а также суициду.

В таком состоянии после родов может оказаться кто-либо, но хорошее отношение к себе, поддержка и помощь от окружающих, отсутствие завышенных ожиданий — все это может помогать в трудный период.

Если у тебя затянулось угнетенное состояние, следует обратиться к психиатру за медикаментозной поддержкой, а также полезным будет проходить индивидуальную или групповую психотерапию для молодых мам.

Как принять новое тело после родов?

Хотя социум диктует нормы, важно принять себя и свое тело таким, каково оно есть в этот период времени. Поскольку это может быть не просто, психотерапевт советует поменять вектор взгляда и не отделять изменения в фигуре от общих изменений.

Ведь тело выносило ребенка, создавало его клетки, отдавало свой ресурс, чтобы у малыша появлялись кости, ткани, нервная система, сердечко. Тело очень много работало, выкладывалось и жертвовало собой на 200%, совсем себя не жалело.

Даже после родов оно продолжает отдавать множество ресурсов на заботу о ребенке. Спроси себя, разве твое тело не заслуживает благодарности? Хорошего сочувствия, заботе, одеяла и теплого чая?

Именно такая философия изменений в теле как часть большего процесса поможет быстрее принять новый облик.

Как прийти в форму после родов и не довести себя до расстройств пищевого поведения?

Чтобы было не так трудно возвращаться в форму после родов, можно ввести маленькую физическую активность во время беременности. Конечно, только при условии, что нет противопоказаний.

По собственному опыту Карина Абрамова рассказала о привычках, которые помогли держать себя в форме.

— Сладости отсутствовали, я придерживалась здорового питания и умеренной физической активности, а именно, делала прогулки на свежем воздухе. В среднем одна прогулка была 5-7 км, иногда 10 км, этого было достаточно, чтобы не набрать лишнего.

Если так случилось, что тело накопило лишний вес, то первое и самое важное, что нужно сделать, дать себе время. Не давить на себя, не бороться с собой, — отмечает психотерапевт.

Все качественные изменения в жизни происходят только из хорошего и заботливого отношения к себе. Поблагодари свой организм за чудо, которое оно сотворило. Пожалей, как ему непросто.

Начни возвращение к фигуре с заботы о себе, насколько это сейчас возможно. Корми себя полезным и вкусным. Не издевайся над собой диетами. Обращайся за помощью к другим. Относись к себе мягко и нежно. Не спеши.

Знакомься с новыми формами своего тела. Интересуйся телом и говори ему спасибо. Обнимай. Может быть, твое тело уже не будет таким, как до беременности. Узнайте, а какая ты новая?

Когда начнешь действовать с любви и заботы, прислушиваться к себе, не давить и не ломать, сможешь наладить здоровые отношения с едой и выбрать подходящие для себя физические нагрузки. Но для этого всего нужно время — дай его себе.

Что делать, если не удается похудеть после родов

Если действительно прошло длительное время, например, несколько лет, ты изнуряешь себя диетами и тренировками, а вернуть прежнюю форму не получается, тогда следует обратиться к гинекологу и эндокринологу.

— Именно эндокринологические нарушения могут препятствовать похудению. А именно гормон пролактин и кортизол, — говорит гинеколог.

Пролактин отвечает за лактацию, поэтому его повышение может оказывать влияние на обмен веществ в организме и даже прибавлять лишний вес. А кортизол — гормон, который повышается на фоне стресса.

Новый ритм жизни, недосыпание — это стресс для организма, который влияет на повышение кортизола и, как следствие, повышение аппетита и накопление жира в организме, объясняет Карина Абрамова.

Люби свое тело, и оно непременно тебя отблагодарит.

Легкая физическая активность во время беременности может значительно улучшить общее чувство, к счастью, беременным можно добавлять движение в свою рутину. А как беременным безопасно тренироваться без риска для здоровья, читай в материале.

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