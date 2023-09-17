Твоє тіло створило людину, досить його ненавидіти! Як прийняти зміни у фігурі та впоратися з тиском соціуму

Жіноче тіло фантастичне, привабливе та розкішне. Воно здатне створити справжнє диво — народити дитину. Та разом з цим, воно віддає малюку усі ресурси, щоб сформувалося усе необхідне для життя.

Яким би прекрасним не було наше тіло, скільки б захоплених вигуків воно не заслуговувало, до нього завжди є претензії: недостатньо худе, підтягнуте, занадто худе, непропорційне тощо.

На жаль, свої очікування може озвучувати не лише вимогливий соціум. Самі жінки можуть стати своїми критиками.

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Після пологів, коли тіло зазнало змін, його буває важко прийняти чи полюбити. Це змушує стати на стежку виснажливих дієт та спорту до втрати пульсу. Втім, можна й інакше.

Як відбиватися від атак суспільства щодо фігури після пологів і як прийти у форму без травм та ненависті до себе, розповіли психотерапевтка Юлія Козачок та лікарка акушер-гінеколог Карина Абрамова.

Вагітність змінює тебе, і це нормально: скільки кілограмів на вагах — норма

Карина Абрамова розповідає, що під час вагітності відбуваються фізіологічні зміни в жіночому організмі. Зокрема, саме в цей період відбувається основний набір ваги.

Є певні норми, скільки жінка, при певній вазі до вагітності, може набрати. В середньому —це 10-12 кг, далі набрана вага вже негативно вплине на відновлення після пологів.

Якщо слухати мам, бабусь та їсти за двох, то ми псуємо самі себе та ускладнюємо процес відновлення після пологів та повернення до своєї фігури, — каже гінекологиня.

Також лікарка додала, що зайва вага під час вагітності ускладнює перебіг вагітності та пологи. Тому слід збалансовано харчуватися, регулярно проходити обстеження та не слухати порад, які не мають жодного стосунку до здоров’я.

Фізіологічне відновлення після пологів: дай собі час

В часи успішного успіху та ефективних результатів, здається, що все навкруги має відбуватися швидко: “Народила? Давай, швиденько повертайся у форму!”

Але кожен процес чи то в нашій психіці, чи то в організмі має свою природну протяжність, — стверджує Юлія Козачок. Під час вагітності організм перебудовується та починає роботу над створенням маленької людини.

Трансформації зазнають всі системи організму, і для їхнього перелаштування після пологів теж потрібен час. Скільки? У кожної жінки цей процес протікає індивідуально.

— Якщо говорити суто про фізіологічні процеси, то організм після пологів відновлюється через шість-вісім тижнів, — каже лікарка акушер-гінеколог. Після цього треба обов’язково відвідати свого лікаря.

Якщо все загоюється добре, гінеколог дасть дозвіл на фізичну активність: статеве життя та спорт. А от після кесаревого розтину повертатися до спорту та занять, де працює прес, можна лише через 12 тижнів.

Повернення до свого зовнішнього вигляду після пологів може займати певний час. Тут відіграє роль генетика, стартова вага, стиль життя, харчування, активність під час та після вагітності.

Це нормально, якщо тіло після пологів не виглядає так, ніби пройшло через руки майстра у фотошопі. Це нормально, якщо повернення до своєї ваги займає певний час.

— Втім, якщо молода мама одразу починає вимагати від себе ідеальної фігури, сідає на жорсткі дієти, виснажує себе, то лише створює собі додатковий стрес, який може негативно вплинути на її загальний стан, — додає психотерапевтка.

Багаж вимог замість підтримки. Як соціум тисне на жінку після пологів

Крім власних переживань щодо свого вигляду та нової ролі мами, додається ще й зовнішній тиск суспільства. В ньому можна почути різні наративи, — зауважує психотерапевтка.

Ти маєш бути ідеальною мамою, але не зациклюватися на дитині. Не забувай про чоловіка й будь хорошою дружиною. Треба працювати й не випадати із професії. Фігура, звісно, теж має бути ідеальною.

Весь цей зовнішній тиск створює додаткове навантаження. Адже вагітність, пологи, материнство окрім радості несуть значний стрес для організму і психіки. З появою дитини жінка перестає повністю належати собі.

Абсолютна залежність дитини від мами не дає змоги дотримуватися ні чіткого розпорядку дня, ні багатьох звичок, які жінка мала до вагітності.

— Через стрес, недосип та гормональні зміни жінка може набирати вагу й після пологів, що є абсолютно нормальним, — каже психотерапевтка.

У цей період жінка перебуває у дуже вразливому стані, потребує підтримки оточення, вона і так весь час сумнівається, чи достатньо хороша мама.

Якщо замість гарного ставлення, допомоги й розуміння, вона отримує порцію вимог ще й до своєї фігури — це може значно погіршити її ментальний стан.

Що робити жінкам, які після пологів відчувають бодішеймінг від оточення

На жаль, відпускати коментарі з приводу фігури може будь-хто: мама, тато, чоловік, близька подруга тощо.

У таких випадках можна сміливо слати цих “знавців” якомога далі, — щиро радить психотерапевтка. Я б дуже хотіла, щоб молоді мами зрозуміли, повірили, що вони не мають виправдовувати очікувань інших.

Люди, які задоволені собою, у яких все добре у житті, не будуть критикувати тіло інших. Тому, якщо хтось розповідає, який вигляд ти маєш мати, сміливо відправляй цю людину займатися її власним життям.

Ненависть до змін у тілі: як це впливає на родину та твій ментальний стан

Ненависть до себе, неприйняття себе — це фактор, який створює постійне напруження у психіці. Ми не можемо почуватися добре, якщо ставимося до себе погано, — каже Юлія.

Замість підтримки сили витрачаються на боротьбу з собою. Так підвищується ризик виникнення нервових зривів, панічних атак, тривожних розладів, депресії. І це неодмінно позначається на стосунках з близькими людьми.

Гінекологиня впевнена, що невдоволення зовнішнім виглядом після пологів є одним із факторів післяпологової депресії, яку не можна допускати. На щастя, цей фактор у твоїх руках, додає експертка.

Юлія Козачок доповнює, що близько 20% жінок мають післяпологову депресію, у цей період вони переживають власне пекло.

Якщо додати ще й незадоволення фігурою, вводити дієти та надмірні фізичні навантаження, це поглибить депресію та підвищить ризики недбалого ставлення до себе, дитини, і навіть суїциду.

В такому стані після пологів може опинитися будь-хто, втім, добре ставлення до себе, підтримка і допомога від оточення, відсутність завищених очікувань — все це може допомагати у важкий період.

Якщо в тебе затягнувся пригнічений стан, варто звернутися до психіатра за медикаментозною підтримкою, а також корисним буде проходити індивідуальну або групову психотерапію для молодих мам.

Як прийняти нове тіло після пологів?

Хоча соціум диктує норми, важливо прийняти себе та своє тіло таким, яким воно є в цей період часу. Оскільки це може бути непросто, психотерапевтка радить поміняти вектор погляду та не відокремлювати зміни у фігурі від загальних змін.

Адже тіло виносило дитину, створювало її клітиночки, віддавало свій ресурс, щоб в малюка зʼявлялися кістки, тканини, нервова система, сердечко. Тіло дуже багато працювало, вкладалося і жертвувало собою на 200%, зовсім себе не шкодуючи.

Навіть після пологів воно продовжує віддавати безліч ресурсів на турботу за дитиною. Запитай себе, хіба твоє тіло не заслуговує на вдячність? На співчуття, турботу, ковдрочку і теплий чай?

Саме така філософія змін у тілі як частини більшого процесу допоможе швидше прийняти новий вигляд.

Як прийти у форму після пологів і не довести себе до розладів харчової поведінки?

Щоб не було так важко повертатися у форму після пологів, можна ввести маленьку фізичну активність під час вагітності. Звісно, лише за умови, що немає протипоказань.

З власного досвіду Карина Абрамова розповіла про звички, які допомогли тримати себе у формі.

— Солодощі були відсутні, а присутнє лише здорове харчування та помірна фізична активність, а саме прогулянки на свіжому повітрі. В середньому одна прогулянка була 5-7 км, інколи — 10 км, цього було достатньо, щоб не набрати зайвого.

— Якщо вже так сталося, що тіло накопичило зайву вагу, то перше і найважливіше, що треба зробити — дати собі час. Не тиснути на себе, не боротися із собою, — стверджує психотерапевтка.

Всі якісні зміни у житті відбуваються лише з гарного, турботливого ставлення до себе. Подякуй своєму організму за диво, яке він створив. Пожалій за те, як йому непросто.

Почни повернення до фігури з турботи про себе, наскільки це зараз можливо. Годуй себе корисним і смачним. Не знущайся з себе, сидячи на дієтах. Звертайся за допомогою до інших. Стався до себе мʼяко і ніжно. Не поспішай.

Знайомся із новими формами свого тіла. Цікався тілом та дякуй йому. Обіймай. Дбай. Можливо, твоє тіло вже не буде таким, як до вагітності. Дізнавайся, а яка ти нова?

Коли почнеш діяти з любові та турботи, прислухатися до себе, не тиснути й не ламати, зможеш налагодити здорові стосунки із їжею та обрати відповідні для себе фізичні навантаження. Але для цього всього треба час — дай його собі.

Що робити, якщо не вдається схуднути після пологів (в чому може бути причина, які аналізи здавати, до якого лікаря йти)

Якщо дійсно пройшов тривалий період, декілька років, ти виснажуєш себе дієтами та тренуваннями, а повернути колишню форму не виходить, тоді слід звернутися до гінеколога та ендокринолога.

— Саме ендокринологічні порушення можуть робити перепону в схудненні. А саме, гормон пролактин та кортизол, — каже гінекологиня.

Пролактин відповідає за лактацію, тому його підвищення може впливати на обмін речовин в організмі та навіть додавати зайву вагу. А кортизол, гормон який підвищується на фоні стресу.

Новий ритм життя, недосипання — це стрес для організму, який впливає на підвищення кортизолу і як наслідок підвищення апетиту та накопичення жиру в організмі.

Люби своє тіло, і воно неодмінно тобі віддячить.

Легка фізична активність під час вагітності може значно покращити загальне почуття, на щастя, вагітним можна додавати руханки у свою рутину. А як вагітним безпечно тренуватись без ризиків для здоров’я, читай у матеріалі.

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