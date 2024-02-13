13 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Людей цікавить, яке сьогодні свято, адже вони хочуть дізнатися, що святкують, крім усіх відомих свят. Тому не виключення, що напередодні Дня Святого Валентина люди шукатимуть, яке свято 13 лютого.

Ми розповімо, яке сьогодні свято та кого варто привітати з іменинами.

13 лютого — яке сьогодні свято

Всесвітній день радіо

Вже понад десять років щорічно 13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Це свято виникло за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО. У січні 2013 року Генеральна Асамблея ООН офіційно схвалила проголошення Дня і під час 67-ї сесії ухвалила резолюцію, проголосивши 13 лютого Всесвітнім днем радіо.

Зараз також дивляться

Цю дати обрали не випадково, саме цього дня вперше вийшло в ефір Радіо ООН, станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації.

День подруг

Сьогодні відзначають також Міжнародний день жіночої дружби. Але це неофіційне свято, яке було названо за аналогією з Днем Святого Валентина. Традиційно, у цей день подруги у всьому світі знаходять час одна для одної та проводять вечір разом, влаштовуючи посиденьки.

Міжнародний день любові до себе

Щорічно 13 лютого відзначають Міжнародний день любові до себе, цього дня треба турбуватися про власні почуття та приймати себе такими, яким/-ою є, з усіма недоліками та недосконалостями. Це свято відзначають напередодні Дня закоханих, адже не всі мають, з ким святкувати цей день, а любов мають відчувати усі.

Засновниця свята Сана Джівані розробила концепцію прийняття себе у 2011 році, коли зазнала небажаних змін у своїй зовнішності. Але вона впоралася зі знущаннями та викликами й прийняла свою зовнішність та полюбила себе.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни 13 лютого

Згідно з новим церковним календарем, 13 лютого відзначають День пам’яті Мартініана Кесарійського, або Мартініана Палестинського Він жив у 4-5 сторіччях.

Чоловік жив у Палестині, але ще юнаком покинув місто та провів 25 років у пустелі. Там він прославився своїми чудесами, й до нього стали приходити люди за порадами.

Після цього етапу життя Мартініан знайшов усамітнення на безлюдному скелястому острові. До нього рідко доставляли провізію кораблем, за яку він розплачувався плетеними кошиками.

Одного разу в штормі біля острова розбився корабель, врятувалася тільки дівчина Фотинія. Мартініан їй допоміг, показав і розповів, як він живе, благословив і кинувся в море. Згідно з переказами, дельфіни допомогли йому дістатися до суші. Фотинія відмовилася від пропозиції корабельника повернутися в місто і стала вести на острові доброчесне життя в молитві та суворому пості. Сам Мартініан почав багато мандрувати та помер на службі в храмі.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Прикмети 13 лютого 2024

Часто за народними прикметами раніше визначали погоду, адже люди не мали інтернету та прогнозу погоди.

Якщо птахи дзвінко співають, то скоро настане тепло.

Якщо сьогодні погода похмура і холодна, то почнуться дощі.

Якщо сьогодні мороз, то літо може бути посушливим.

Що сьогодні не можна робити

У це свято не можна злитися на когось та бажати людям поганого, не варто скаржитися на проблеми. Не можна також ображати тварин. Не варто сваритися з рідними, а також займатися рукоділлям — шити, вишивати тощо.

Пам’ятні події 13 лютого в історії

У 1931 році відбулося урочисте відкриття нової столиці Індії — Нью-Делі.

У 1959 році у продаж надійшли перші ляльки Барбі.

У 1960 році відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.

У 1992 році Уганда визнала незалежність України.

У 2012 році вивели на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.

Іменини сьогодні 13 лютого

Іменини 13 лютого відзначають Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.

У лютому віряни мають багато релігійних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у лютому 2024.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.