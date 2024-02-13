13 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Людей цікавить, яке сьогодні свято, адже вони хочуть дізнатися, що святкують, крім усіх відомих свят. Тому не виключення, що напередодні Дня Святого Валентина люди шукатимуть, яке свято 13 лютого.
Ми розповімо, яке сьогодні свято та кого варто привітати з іменинами.
Вже понад десять років щорічно 13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Це свято виникло за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО. У січні 2013 року Генеральна Асамблея ООН офіційно схвалила проголошення Дня і під час 67-ї сесії ухвалила резолюцію, проголосивши 13 лютого Всесвітнім днем радіо.
Цю дати обрали не випадково, саме цього дня вперше вийшло в ефір Радіо ООН, станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації.
Сьогодні відзначають також Міжнародний день жіночої дружби. Але це неофіційне свято, яке було названо за аналогією з Днем Святого Валентина. Традиційно, у цей день подруги у всьому світі знаходять час одна для одної та проводять вечір разом, влаштовуючи посиденьки.
Щорічно 13 лютого відзначають Міжнародний день любові до себе, цього дня треба турбуватися про власні почуття та приймати себе такими, яким/-ою є, з усіма недоліками та недосконалостями. Це свято відзначають напередодні Дня закоханих, адже не всі мають, з ким святкувати цей день, а любов мають відчувати усі.
Засновниця свята Сана Джівані розробила концепцію прийняття себе у 2011 році, коли зазнала небажаних змін у своїй зовнішності. Але вона впоралася зі знущаннями та викликами й прийняла свою зовнішність та полюбила себе.
Згідно з новим церковним календарем, 13 лютого відзначають День пам’яті Мартініана Кесарійського, або Мартініана Палестинського Він жив у 4-5 сторіччях.
Чоловік жив у Палестині, але ще юнаком покинув місто та провів 25 років у пустелі. Там він прославився своїми чудесами, й до нього стали приходити люди за порадами.
Після цього етапу життя Мартініан знайшов усамітнення на безлюдному скелястому острові. До нього рідко доставляли провізію кораблем, за яку він розплачувався плетеними кошиками.
Після цього етапу життя Мартініан знайшов усамітнення на безлюдному скелястому острові. До нього рідко доставляли провізію кораблем, за яку він розплачувався плетеними кошиками.
Одного разу в штормі біля острова розбився корабель, врятувалася тільки дівчина Фотинія. Мартініан їй допоміг, показав і розповів, як він живе, благословив і кинувся в море. Згідно з переказами, дельфіни допомогли йому дістатися до суші. Фотинія відмовилася від пропозиції корабельника повернутися в місто і стала вести на острові доброчесне життя в молитві та суворому пості. Сам Мартініан почав багато мандрувати та помер на службі в храмі.
Часто за народними прикметами раніше визначали погоду, адже люди не мали інтернету та прогнозу погоди.
У це свято не можна злитися на когось та бажати людям поганого, не варто скаржитися на проблеми. Не можна також ображати тварин. Не варто сваритися з рідними, а також займатися рукоділлям — шити, вишивати тощо.
Іменини 13 лютого відзначають Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.
У лютому віряни мають багато релігійних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у лютому 2024.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.