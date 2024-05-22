22 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Какой сегодня праздник в Украине и мире? Если этот вопрос возник в твоей голове, мы подробно расскажем, какие международные, украинские и религиозные праздники припадают на 22 мая, а также о традициях и приметах этого дня.

22 мая — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Международный день биологического разнообразия

22 мая по всему миру отмечают Международный день биологического разнообразия. Цель праздника — привлечь внимание к климатическим проблемам, вымиранию животных, качеству пищи и всему, что влияет на биологическое разнообразие и сохранение природы.

Праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2000 году.

Всемирный день готов

Сегодня, 22 мая, свой праздник отмечают представители неформальной и популярной субкультуры — готы. Праздник основали в 2009 году британские радиодиджеи.

Субкультура готов появилась в Великобритании и Норвегии в конце 70-х годов прошлого века. Больше всего поклонников субкультуры сейчас в Америке и Европе. Это протест против стереотипов о внешнем виде и понятии культурности.

Всемирный день Паломы

Палома — это мексиканский коктейль, который делают из грейпфрута, лайма и текилы. Этот коктейль стал настолько популярен, что в его честь даже придумали праздник!

Однако отмечают день Паломы не только коктейлем, но и углублением в мексиканские традиции. Если будешь отмечать, держи советы, как избавиться от похмелья.

День Шерлока Холмса

Каждый год, 22 мая, в мире отмечают День Шерлока Холмса. Днем праздника выбрали день рождения автора этих детективных историй — Артура Конан Дойла. О невероятных расследованиях Холмса рассказывают 60 произведений. Эти детективы стали классикой жанра.

Прототипом Шерлока Холмса стал хирург Джозеф Белл, который быстро определял диагнозы пациентов, и видел по ним, чем занимаются и кем работают люди. История Шерлока Холмса попала в Книгу рекордов Гиннесса как персонаж, о котором снято самое большое количество фильмов.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Христиане восточного обряда сегодня, 22 мая, чествуют день памяти мученика Василиска. Он был христианским святым и мучеником, который пострадал за свою веру. Едва ли не все его родные были мучениками — дядя Феодор Тирон, его братья — Клеоник и Евтропий.

Василиска приговорили к смерти в Команах Понтийских, а перед казнью он увидел видение, в котором Бог пообещал ему помощь и сообщил о смерти мученика.

Приметы 22 мая 2024

Дождь сегодня — к щедрому урожаю пшеницы.

Цветет рябина — зима придет рано.

Много пауков — к щедрому урожаю огурцов.

Если был туман утром — будет много грибов летом.

Что сегодня нельзя делать

22 мая нельзя обижать животных, отказывать людям в помощи, сплетничать и ссориться. Кроме этого, не охоться и не обижай птиц. Не стоит в этот день давать деньги взаймы или одалживать у кого-то.

Всё сегодня следует доделывать до конца. Не убивай пауков.

Памятные события 22 мая в истории

В 1861 году — произошло перезахоронение Тараса Шевченко в Каневе на Чернечьей горе.

В 1892 году — был изобретен тюбик для зубной пасты доктором Вашингтоном Шеффилдом.

В 1846 году — в Нью-Йорке основали Associated Press.

В 1919 году — В Киеве в церкви святого Николая состоялось первое богослужение на украинском, вскоре этот день стал неофициальным днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви.

В 1939 году — Гитлер и Муссолини подписали Стальной пакт.

В 1972 году — по новой конституции Цейлон стал Республикой Шри-Ланка.

В 2014 году — вблизи Волновахи российские боевики так называемой ДНР напали на блокпост 51-й ОМБр — погибли 16 украинских воинов. Вблизи Рубежного произошли бои с пророссийскими боевиками, в результате которых пришлось отступить.

Именины сегодня

По новому церковному календарю 22 мая именины отмечают: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Иаков, Макар, Михаил, Павел, София, Теодор, Федор.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине отмечают Ивана Купала 2024.

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