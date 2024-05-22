22 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Какой сегодня праздник в Украине и мире? Если этот вопрос возник в твоей голове, мы подробно расскажем, какие международные, украинские и религиозные праздники припадают на 22 мая, а также о традициях и приметах этого дня.
22 мая по всему миру отмечают Международный день биологического разнообразия. Цель праздника — привлечь внимание к климатическим проблемам, вымиранию животных, качеству пищи и всему, что влияет на биологическое разнообразие и сохранение природы.
Праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2000 году.
Сегодня, 22 мая, свой праздник отмечают представители неформальной и популярной субкультуры — готы. Праздник основали в 2009 году британские радиодиджеи.
Субкультура готов появилась в Великобритании и Норвегии в конце 70-х годов прошлого века. Больше всего поклонников субкультуры сейчас в Америке и Европе. Это протест против стереотипов о внешнем виде и понятии культурности.
Палома — это мексиканский коктейль, который делают из грейпфрута, лайма и текилы. Этот коктейль стал настолько популярен, что в его честь даже придумали праздник!
Однако отмечают день Паломы не только коктейлем, но и углублением в мексиканские традиции. Если будешь отмечать, держи советы, как избавиться от похмелья.
Каждый год, 22 мая, в мире отмечают День Шерлока Холмса. Днем праздника выбрали день рождения автора этих детективных историй — Артура Конан Дойла. О невероятных расследованиях Холмса рассказывают 60 произведений. Эти детективы стали классикой жанра.
Прототипом Шерлока Холмса стал хирург Джозеф Белл, который быстро определял диагнозы пациентов, и видел по ним, чем занимаются и кем работают люди. История Шерлока Холмса попала в Книгу рекордов Гиннесса как персонаж, о котором снято самое большое количество фильмов.
Христиане восточного обряда сегодня, 22 мая, чествуют день памяти мученика Василиска. Он был христианским святым и мучеником, который пострадал за свою веру. Едва ли не все его родные были мучениками — дядя Феодор Тирон, его братья — Клеоник и Евтропий.
Василиска приговорили к смерти в Команах Понтийских, а перед казнью он увидел видение, в котором Бог пообещал ему помощь и сообщил о смерти мученика.
22 мая нельзя обижать животных, отказывать людям в помощи, сплетничать и ссориться. Кроме этого, не охоться и не обижай птиц. Не стоит в этот день давать деньги взаймы или одалживать у кого-то.
Всё сегодня следует доделывать до конца. Не убивай пауков.
По новому церковному календарю 22 мая именины отмечают: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Иаков, Макар, Михаил, Павел, София, Теодор, Федор.
Раньше мы рассказывали, когда в Украине отмечают Ивана Купала 2024.
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