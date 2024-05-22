22 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Яке свято сьогодні в Україні та світі? Якщо це питання виникло у твоїй голові, ми детально розповімо, які міжнародні, українські та релігійні свята припадають на 22 травня. А ще — більше про традиції та прикмети цього дня.
22 травня в усьому світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття. Мета свята — привернути увагу до кліматичних проблем, вимирання тварин, якості їжі та всього, що впливає на біологічне розмаїття та збереження природи.
Свято проголосила Генеральна Асамблея ООН у 2000 році.
Сьогодні, 22 травня, своє свято відзначають представники неформальної та популярної субкультури — готи. Свято започаткували у 2009 році британські радіодіджеї.
Субкультура готів з’явилася у Великій Британії й Норвегії наприкінці 70-х років минулого століття. Найбільше прихильників субкультури зараз в Америці та Європі. Учасники субкультури висловлюють протест проти стереотипів про зовнішній вигляд і поняття культурності.
Палома — це мексиканський коктейль, який роблять із грейпфрута, лайма і текіли. Цей коктейль став настільки популярним, що на його честь навіть запровадили свято!
Однак святкують день Паломи не лише коктейлем, а й заглибленням у мексиканські традиції. Якщо відзначатимеш, тримай поради, як позбутися похмілля.
Щороку, 22 травня, у світі відзначають День Шерлока Холмса. Днем свята вибрали день народження автора цих детективних історій — Артура Конан Дойла. Про неймовірні розслідування Холмса розповідають 60 творів. Ці детективи стали класикою жанру.
Прототипом Шерлока Холмса став хірург Джозеф Белл, який блискавично швидко встановлював діагнози пацієнтам, і бачив за ними, чим займаються і ким працюють люди. Історія Шерлока Холмса потрапила у Книгу рекордів Гіннесса як персонаж, про якого знято найбільшу кількість фільмів.
Християни східного обряду сьогодні, 22 травня, вшановують день пам’яті мученика Василіска. Він був християнським святим і мучеником, що постраждав за свою віру. Чи не всі його рідні також були мучениками — дядько Феодор Тирон, його брати — Клеоник і Євтропій.
Василіска засудили до смерті в Команах Понтійських, а перед стратою він побачив видіння, в якому Бог пообіцяв йому допомогу та повідомив про смерть мученика.
22 травня не можна ображати тварин, відмовляти людям у допомозі, пліткувати та сваритися. Крім цього, не полюй та не ображай птахів. Не варто в цей день давати гроші у борг або позичати в когось.
Усі справи сьогодні слід дороблювати до кінця. Не вбивай павуків.
За новим церковним календарем, 22 травня іменини відзначають: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Теодор, Федір, Яків.
Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають Івана Купала 2024.
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