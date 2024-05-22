22 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Яке свято сьогодні в Україні та світі? Якщо це питання виникло у твоїй голові, ми детально розповімо, які міжнародні, українські та релігійні свята припадають на 22 травня. А ще — більше про традиції та прикмети цього дня.

22 травня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Міжнародний день біологічного різноманіття

22 травня в усьому світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття. Мета свята — привернути увагу до кліматичних проблем, вимирання тварин, якості їжі та всього, що впливає на біологічне розмаїття та збереження природи.

Свято проголосила Генеральна Асамблея ООН у 2000 році.

Всесвітній день готів

Сьогодні, 22 травня, своє свято відзначають представники неформальної та популярної субкультури — готи. Свято започаткували у 2009 році британські радіодіджеї.

Субкультура готів з’явилася у Великій Британії й Норвегії наприкінці 70-х років минулого століття. Найбільше прихильників субкультури зараз в Америці та Європі. Учасники субкультури висловлюють протест проти стереотипів про зовнішній вигляд і поняття культурності.

Всесвітній день Паломи

Палома — це мексиканський коктейль, який роблять із грейпфрута, лайма і текіли. Цей коктейль став настільки популярним, що на його честь навіть запровадили свято!

Однак святкують день Паломи не лише коктейлем, а й заглибленням у мексиканські традиції. Якщо відзначатимеш, тримай поради, як позбутися похмілля.

День Шерлока Холмса

Щороку, 22 травня, у світі відзначають День Шерлока Холмса. Днем свята вибрали день народження автора цих детективних історій — Артура Конан Дойла. Про неймовірні розслідування Холмса розповідають 60 творів. Ці детективи стали класикою жанру.

Прототипом Шерлока Холмса став хірург Джозеф Белл, який блискавично швидко встановлював діагнози пацієнтам, і бачив за ними, чим займаються і ким працюють люди. Історія Шерлока Холмса потрапила у Книгу рекордів Гіннесса як персонаж, про якого знято найбільшу кількість фільмів.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Християни східного обряду сьогодні, 22 травня, вшановують день пам’яті мученика Василіска. Він був християнським святим і мучеником, що постраждав за свою віру. Чи не всі його рідні також були мучениками — дядько Феодор Тирон, його брати — Клеоник і Євтропій.

Василіска засудили до смерті в Команах Понтійських, а перед стратою він побачив видіння, в якому Бог пообіцяв йому допомогу та повідомив про смерть мученика.

Прикмети 22 травня 2024

Дощить сьогодні — до щедрого урожаю пшениці.

Цвіте горобина — зима прийде рано.

Багато павуків — до щедрого урожаю огірків.

Якщо є туман вранці — буде багато грибів влітку.

Що сьогодні не можна робити

22 травня не можна ображати тварин, відмовляти людям у допомозі, пліткувати та сваритися. Крім цього, не полюй та не ображай птахів. Не варто в цей день давати гроші у борг або позичати в когось.

Усі справи сьогодні слід дороблювати до кінця. Не вбивай павуків.

Пам’ятні події 22 травня в історії

1861 року — відбулося перепоховання Тараса Шевченка в Каневі на Чернечій горі.

1892 року — був винайдений тюбик для зубної пасти доктором Вашингтоном Шеффілдом.

1846 року — у Нью-Йорку заснували Associated Press.

1919 року — У Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською, невдовзі цей день став неофіційним днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.

1939 року — Гітлер та Муссоліні підписали Сталевий пакт.

1972 року — за новою конституцією, Цейлон став Республікою Шрі-Ланка.

2014 року — поблизу Волновахи російські бойовики так званої ДНР напали на блокпост 51-ї ОМБр — загинули 16 українських воїнів. Поблизу Рубіжного сталися бої з проросійськими бойовиками, внаслідок яких довелося відступити.

Іменини сьогодні

За новим церковним календарем, 22 травня іменини відзначають: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Теодор, Федір, Яків.

Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають Івана Купала 2024.

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