6 мая — какой сегодня праздник. Религиозные и всеукраинские праздники и традиции этого дня

6 мая у украинцев может оставаться праздничное настроение, ведь только вчера вся страна отмечала самый большой религиозный праздник — Пасху. И для тех, у кого до сих пор есть настроение и желание праздновать, но не знает, что именно, мы рассказываем о том, какой праздник отмечают сегодня, 6 мая.

6 мая — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День пехоты ВСУ

Этот праздник был учрежден указом президента Украины в 2019 году и ежегодно его отмечают 6 мая. Его цель — почтить пехотинцев, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины и защищающих независимость и свободу Украины.

Светлый понедельник

Светлый понедельник или как его еще называют Поливальный понедельник — это первый день после Пасхи, принадлежащий к Светлой седмице. Этот день верующие отмечают с особой радостью и светлостью, поскольку он символизирует воскресение Христа и его победу над злом. Также в первый понедельник после Пасхи принято обливаться водой, ведь издавна считалось, что в этот день вода способна очистить душу и тело.

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Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

В первый понедельник после Пасхи верующие молятся праведнику Иову Многострадальному. Он родился и жил в период примерно в 2000-1500 годах до Рождества Христова на востоке от Палестины в земле Уц.

Иов Многострадальный старался держаться подальше от всего плохого, был благочестивым и порядочным человеком, который старался в течение жизни угодить Богу. Он имел большую семью и жил в достатке. Однако дьявол не любил его. Поэтому он наврал Господу, что Иов такой праведный только из-за своего достатка. Бог решил забрать у Иова все: детей, скот, здоровье и все блага.

Но несмотря на все он продолжал благословлять Бога, за что тот наделил Иова еще большим богатством и семьей.

Приметы 6 мая 2024 года

если ночь сегодня будет теплая — к раннему урожаю хлеба;

сильный дождь — ожидай много травы;

роса 6 мая — к хорошему урожаю проса.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и сплетничать. Также запрещено тяжело работать, заниматься рукоделием и убирать. 6 мая нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем.

Памятные события 6 мая в истории

В 1686 году заключен Вечный мир между Московией и Речью Посполитой.

В 1833 году в Соединенных Штатах изготовили первый стальной плуг.

В 1872 году в Англии основали футбольный Кубок.

В 1889 году завершили строительство Эйфелевой башни в Париже.

В 1958 году последняя смертная казнь происходила в Уэльсе.

В 1990 году состоялось открытие государственной границы между Молдовой и Румынией.

В 1991 году в Японии украинский прыгун с шестом Сергей Бубка установил мировой рекорд, прыгнув на высоту 6 метров и 7 сантиметров.

В 1992 году была принята конституция республики Крым.

В 1994 году состоялось торжественное открытие Евротоннеля, который соединил Францию и Великобританию под Ла-Маншем.

В 2023 году состоялась коронация Чарльза III и королевы-консорта Камиллы.

Именины сегодня

6 мая именины отмечают: Василий, Ян, Иван, Денис, Илларион, Савва.

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