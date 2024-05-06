6 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та всеукраїнські свята й традиції цього дня

6 травня в українців може залишатися святковий настрій, адже лише вчора уся країна відзначала найбільше релігійне свято — Великдень. І для тих, хто й далі має настрій та бажання святкувати, але не знає що саме, ми розповідаємо про 6 травня — яке свято сьогодні відзначають.

6 травня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День піхоти ЗСУ

Це свято було започатковане указом президента України у 2019 році й щорічно День піхоти відзначають 6 травня. Він має на меті вшанувати піхотинців, що вступили до лав Збройних сил України та захищають незалежність та свободу України.

Світлий понеділок

Світлий понеділок або ж ще Поливаний понеділок — це перший день після Великодня, що належить до Світлої седмиці. Цей день віряни відзначають з особливою радістю і світлістю, адже він символізує воскресіння Христа та його перемогу над пеклом. Також у перший понеділок після Пасхи заведено обливатися водою, адже здавна вважалося, що у цей день вода здатна очистити душу й тіло.

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Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

У перший понеділок після Великодня віряни моляться праведнику Йову Багатостраждальному. Він народився та жив у період приблизно у 2000-1500 роках до Різдва Христового на сході від Палестини у землі Уц.

Йов Багатостраждальний намагався триматися якомога далі від усього лихого, був благочестивим та порядним чоловіком, який старався протягом життя догодити Богу. Він мав велику родину та жив у достатку. Однак диявол не любив його. Тож він набрехав Господу, що Йов такий праведний лише через свій достаток. Бог вирішив забрати у Йова усе: дітей, худобу, здоров’я та усі блага.

Та попри усе, він продовжував благословляти Бога, за що той наділив Йова ще більшим багатством та родиною.

Прикмети 6 травня 2024

якщо ніч сьогодні буде тепла — до раннього врожаю хліба;

сильний дощ — очікуй багато трави;

роса 6 травня — до хорошого урожаю проса.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися, лаятися, лихословити та пліткувати. Також заборонено важко працювати, займатися рукоділлям та прибирати. 6 травня не можна переїдати та зловживати алкоголем.

Пам’ятні події 6 травня в історії

У 1686 році укладено Вічний мир між Московією та Річчю Посполитою.

У 1833 році у Сполучених Штатах виготовили перший сталевий плуг.

У 1872 році в Англії заснували футбольний Кубок.

У 1889 році завершили будівництво Ейфелевої вежі у Парижі.

У 1958 році в Уельсі відбулася остання смертна кара.

У 1990 році відбулося відкриття державного кордону між Молдовою та Румунією.

У 1991 році у Японії український стрибун із жердиною Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши на висоту 6 метрів і 7 сантиметрів.

У 1992 році було ухвалено конституцію Республіки Крим.

У 1994 році відбулось урочисте відкриття Євротунелю, який з’єднав Францію і Велику Британію під Ла-Маншем.

У 2023 році відбулася коронація Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

Іменини сьогодні

6 травня іменини відзначають: Василь, Ян, Іван, Денис, Іларіон, Сава.

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