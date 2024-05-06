6 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та всеукраїнські свята й традиції цього дня

6 травня в українців може залишатися святковий настрій, адже лише вчора уся країна відзначала найбільше релігійне свято — Великдень. І для тих, хто й далі має настрій та бажання святкувати, але не знає що саме, ми розповідаємо про 6 травня — яке свято сьогодні відзначають.
Це свято було започатковане указом президента України у 2019 році й щорічно День піхоти відзначають 6 травня. Він має на меті вшанувати піхотинців, що вступили до лав Збройних сил України та захищають незалежність та свободу України.
Світлий понеділок або ж ще Поливаний понеділок — це перший день після Великодня, що належить до Світлої седмиці. Цей день віряни відзначають з особливою радістю і світлістю, адже він символізує воскресіння Христа та його перемогу над пеклом. Також у перший понеділок після Пасхи заведено обливатися водою, адже здавна вважалося, що у цей день вода здатна очистити душу й тіло.
У перший понеділок після Великодня віряни моляться праведнику Йову Багатостраждальному. Він народився та жив у період приблизно у 2000-1500 роках до Різдва Христового на сході від Палестини у землі Уц.
Йов Багатостраждальний намагався триматися якомога далі від усього лихого, був благочестивим та порядним чоловіком, який старався протягом життя догодити Богу. Він мав велику родину та жив у достатку. Однак диявол не любив його. Тож він набрехав Господу, що Йов такий праведний лише через свій достаток. Бог вирішив забрати у Йова усе: дітей, худобу, здоров’я та усі блага.
Та попри усе, він продовжував благословляти Бога, за що той наділив Йова ще більшим багатством та родиною.
Сьогодні не можна сваритися, лаятися, лихословити та пліткувати. Також заборонено важко працювати, займатися рукоділлям та прибирати. 6 травня не можна переїдати та зловживати алкоголем.
У 1686 році укладено Вічний мир між Московією та Річчю Посполитою.
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Раніше ми розповідали, коли День матері 2024 в Україні.
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