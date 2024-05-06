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6 травня — яке сьогодні свято. Релігійні та всеукраїнські свята й традиції цього дня

Діана Просяник, редакторка сайту 06 Травня 2024, 13:45
6 травня яке свято
Фото: Генеральний штаб ЗСУ, Pixabay

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