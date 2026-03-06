9 марта 2026: выходной или рабочий день и как оплачивается по закону

Так как Международный женский день, который отмечается 8 марта, приходится на воскресенье, в мирное время это автоматически означало бы перенос выходного на понедельник.

Однако из-за действия военного положения, которое недавно было продлено до 4 мая 2026 года, привычные правила трудового законодательства претерпели существенные изменения.

9 марта: выходной или рабочий день в Украине

Согласно Закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения (№2136-IX), на период действия особого периода в стране отменены все официальные праздничные и нерабочие дни. Это означает, что нормы статьи 67 Кодекса законов о труде, предусматривающие перенос выходного дня на следующий после праздничного, не применяются.

Таким образом, понедельник, 9 марта 2026, является обычным рабочим днем ​​для работников государственных учреждений, бюджетной сферы и большинства предприятий. Рабочий график в этот день не предусматривает сокращение часов, а труд оплачивается в обычном размере, как в стандартный будний день.

Важно понимать, что государственные ограничения касаются, прежде всего, обязательных гарантий. Вместе с тем, работодатели в частном секторе имеют право самостоятельно устанавливать график работы и отдыха для своих коллективов.

Если финансовые и производственные возможности компании разрешают, руководитель может выдать приказ о предоставлении работникам дополнительного дня отдыха 9 марта. В таком случае, этот день может быть как оплачиваемым, так и исходящим за счет уменьшения нормы рабочего времени, в зависимости от внутренней политики предприятия.

В первом месяце весны 2026 года украинцы, работающие по стандартной пятидневке, будут иметь 22 рабочих дня и 9 выходных (субботы и воскресенья).

Кроме того, 9 марта Украина традиционно чествует день рождения Тараса Шевченко, что придает этой дате особое культурное и патриотическое значение, даже в рабочем режиме.

