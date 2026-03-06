Стиль життя Свята

9 березня 2026: вихідний чи робочий день та як оплачується згідно закону

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 06 Березня 2026, 14:00 2 хв.
9 березня вихідний чи робочий
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь