9 березня 2026: вихідний чи робочий день та як оплачується згідно закону

Так як Міжнародний жіночий день, що відзначається 8 березня, цьогоріч припадає на неділю, у мирний час це автоматично означало б перенесення вихідного на понеділок.

Проте через дію воєнного стану, який нещодавно було продовжено до 4 травня 2026 року, звичні правила трудового законодавства зазнали суттєвих змін.

9 березня 2026: вихідний чи робочий день в Україні

Згідно із Законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (№ 2136-IX), на період дії особливого періоду в країні скасовано всі офіційні святкові та неробочі дні. Це означає, що норми статті 67 Кодексу законів про працю, які передбачають перенесення вихідного дня на наступний після святкового, наразі не застосовуються.

Таким чином, понеділок, 9 березня 2026 року, є звичайним робочим днем для працівників державних установ, бюджетної сфери та більшості підприємств. Робочий графік у цей день не передбачає скорочення годин, а праця оплачується у звичайному розмірі, як за стандартний будній день.

Важливо розуміти, що державні обмеження стосуються насамперед обов’язкових гарантій. Водночас роботодавці у приватному секторі мають право самостійно встановлювати графік роботи та відпочинку для своїх колективів.

Якщо фінансові та виробничі можливості компанії дозволяють, керівник може видати наказ про надання працівникам додаткового дня відпочинку 9 березня. У такому разі цей день може бути як оплачуваним, так і вихідним за рахунок зменшення норми робочого часу, залежно від внутрішньої політики підприємства.

Загалом у першому місяці весни 2026 року українці, які працюють за стандартною п’ятиденкою, матимуть 22 робочих дні та 9 вихідних (суботи та неділі).

Окрім того, 9 березня Україна традиційно вшановує день народження Тараса Шевченка, що додає цій даті особливого культурного та патріотичного значення, навіть у робочому режимі.

