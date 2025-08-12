День Харькова 2025: дата и история несокрушимого города

23 августа ежегодно отмечается день Харькова. Город-несокрушимость, спортивная столица страны, и город невероятной архитектуры. Всегда яркий и пышный праздник уже в третий раз заменили звуки сирен. Рассказываем больше о дне Харькова и самом интересном, что стоит знать о городе.

День Харькова 2025

День Харькова каждый год отмечают 23 августа. Харькову — 371 год! Город был основан как крепость для сдерживания набегов крымских татар и ногайцев. Но сегодня город остается крепостью, вынужденной сдерживать других врагов — россиян.

Для харьковчан сегодня один из самых больших праздников! Трудно найти тех, кто так же преданно любил бы свой город, бесконечно рассказывал о его чистоте и аккуратности, и порывался туда в моменты тяжелейших обстрелов, или не покидал Харьков вообще.

День Харькова стали отмечать с 1987 года. Идею празднования дня города ввел председатель Харьковского горисполкома Степан Соколовский, он позаимствовал эту идею у итальянцев.

Однако тогда и еще десять лет день города отмечали 20 сентября, а 23 августа выбрали в 1997 году. Тогдашний мэр Михаил Пилипчук предложил объединить день города с днем ​​освобождения Харькова от нацистов.

Из-за постоянной опасности российских ударов в этом году не запланировано празднование дня города.

История Харькова

За почти четыре столетия жизни города история Харькова полна боли и расцветов, сожалений и возвышений. Один из крупнейших городов востока давно известен своей архитектурой, культурой, историей и людьми.

По данным археологов, на территории современного Харькова еще более 1500 лет назад были поселения людей. Но официальной датой основания города считается 1654 год. Из небольшого казацкого города Харьков за сотню лет построили в многотысячную губернию.

В Харькове строились университеты, храмы и школы, город становился важной точкой торговли. Харьковские казаки продолжали ходить в походы на Крым. 19 век дифференцировал население города. Казаков либо закрепощали, либо заставляли становиться российскими дворянами. Возрастало количество ремесленников и торговцев.

В 1820-х Харьков стал центром украинского культурного возрождения, так возникла Харьковская школа романтиков. Стали выходить первые издания и книги на украинском. Здесь работали Г. Квитка-Основьяненко, П. Гулак-Артемовский, Н. Костомаров и многие другие выдающиеся люди. Зарождается театральная жизнь.

Здесь работает интеллигенция, основывает свои тайные проукраинские оппозиционные общества.

Харьков строили по российским шаблонам. В конце XIX века здесь работали украинские архитекторы Алексей Бекетов, Константин Жуков. В начале 20 века из-за урбанизации и развития население города начало расти быстрее.

20 век стал тяжелым для Харькова, борьба между УНР и Красной и белой армиями, СССР, разгром культурных центров и всего украинского, голод, чистки, Вторая мировая война. Война сильно разрушила Харьков, 22 месяца длилась немецкая оккупация. Освободили город от нацистов 23 августа 1943 года.

Восстановление длилось долгие годы, но все время Харьков продолжал страдать от СССР. Уже при независимости Украины был утвержден флаг и герб города, переименованы улицы. Харьков пережил Революцию Достоинства и не дал россиянам захватить себя в 2022 году. Харьков и его люди выстояли.

Харьков сегодня — один из самых пострадавших городов от российских оккупантов, желанная цель для врага, которой ему никогда не достичь. Харьков — город-герой и город несокрушимости. И нам никогда хватит материалов и слов, чтобы рассказать обо всех его людях, красоте, и о том, через что прошел город. Но мы попытаемся.

