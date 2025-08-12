День Харкова у 2025: дата святкування та історія незламного міста

23 серпня щорічно відзначають день Харкова. Місто-Незламність, спортивна столиця країни, і місто неймовірної архітектури.

Розповідаємо більше про день Харкова та найцікавіше, що варто знати про місто.

День Харкова 2025

День Харкова щороку відзначають 23 серпня. Харкову — 371 рік! Місто було засноване як фортеця для стримування набігів кримських татар і ногайців. Та сьогодні місто лишається фортецею, яка вимушена стримувати інших ворогів — росіян.

Для харків’ян сьогодні одне з найбільших свят! Важко знайти тих, хто так само віддано любив би своє місто, нескінченно розповідав про його чистоту та охайність, і поривався туди в моменти найважчих обстрілів, чи не покидав Харкова взагалі.

Чимало харків’ян далеко від свого міста, але Харків — завжди у серці.

День Харкова почали відзначати з 1987 року. Ідею святкування дня міста запровадив голова Харківського міськвиконкому Степан Соколовський, який запозичив ідею в італійців.

Проте тоді й протягом ще десятьох років день міста відзначали 20 вересня, а 23 серпня вибрали у 1997 році. Тодішній міський голова Михайло Пилипчук запропонував об’єднати день міста з днем визволення Харкова від нацистів.

Історія Харкова

За майже чотири століття життя міста історія Харкова сповнена болю і розквіту, жалю і піднесень. Одне з найбільших міст сходу давно відоме своєю архітектурою, культурою, історією та людьми.

За даними археологів, на території сучасного Харкова ще понад 1500 років тому були поселення людей. Та офіційною датою заснування міста вважають 1654 рік. З невеликого козацького міста Харків за сотню років розбудували до багатотисячної губернії.

У Харкові поставали університети, храми та школи, місто ставало важливою точкою торгівлі. Харківські козаки продовжували ходити в походи на Крим. 19 століття диференціювало населення міста. Козаків або закріпачували, або змушували ставати російськими дворянами. Зростала кількість ремісників та торговців.

У 1820-х Харків став осередком українського культурного відродження, так виникла Харківська школа романтиків. Стали виходити перші видання та книжки українською. Тут працювали Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, М. Костомаров та чимало інших видатних людей. Зароджується театральне життя.

Тут працює інтелігенція, засновує свої таємні проукраїнські опозиційні товариства.

Харків розбудовували за російськими шаблонами. Наприкінці 19 століття тут працювали українські архітектори Олексій Бекетов, Костянтин Жуков. На початку 20 століття через урбанізацію та розбудову населення міста почало зростати швидше.

20 століття стало важким для Харкова, боротьба між УНР та Червоною і білою арміями, СРСР, розгром культурних осередків та всього українського, голод, чистки, Друга світова війна. Війна сильно зруйнувала Харків, 22 місяці тривала німецька окупація. Звільнили місто від нацистів 23 серпня 1943 року.

Відбудова тривала довгі роки, та весь час Харків продовжував потерпати від СРСР. Вже за незалежності України було затверджено прапор та герб міста, перейменовано вулиці. Харків пережив Революцію Гідності, і не дав росіянам захопити себе у 2022 році. Харків та його люди вистояли.

Харків сьогодні — одне з найбільш постраждалих міст від російських окупантів, бажана ціль для ворога, якої йому ніколи не досягти. Харків — місто-герой і місто незламності. І нам ніколи вистачить матеріалів і слів, аби розповісти про всіх його людей, красу, і те, крізь що пройшло місто. Але ми спробуємо.

А якою буде погода у Харкові в серпні 2025 читай в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!