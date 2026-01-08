Стиль жизни Праздники

День кумовьев 2026: пора вкусно угощать и искренне поздравлять — традиции и приметы 8 января

Ольга Петухова, редактор сайта 08 января 2026, 12:30 2 мин.
день кумовей 2026
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь