День кумовьев 2026: пора вкусно угощать и искренне поздравлять — традиции и приметы 8 января

На улице мороз и метель, а в доме пахнет пирогами. Именно так традиционно выглядел День кума в Украине, который мы отмечаем 8 января.

Это неофициальный праздник, но очень душевный. О его традициях и приметах — в материале.

Когда празднуют День кумовьев в Украине 2026

День кума также называют Днем Омеляна зимнего и отмечают 8 января (21 января по старому стилю).

Наши предки верили, что в этот день зима показывает свой характер: морозы кусаются, ветер воет, поэтому празднование должно было проходить не на улице и не во дворе, а в тёплых домах.

Кумов приглашали в гости, щедро угощали, а они дарили детям сладости. Это был своего рода ритуал — от щедрости кумовьев в этот день зависело здоровье и счастье крестников на весь год.

Интересно, что крестные должны были дарить мыло и полотенце — символы чистоты, заботы и защиты. А ещё кумовья могли обмениваться маленькими амулетами или иконками.

В давние времена на День кума выполняли специальный обряд: дом обходили трижды по часовой стрелке и читали молитву-оберег.

Благодаря таким традициям появлялось более глубокое ощущение родственных связей и защиты семьи от неприятностей.

Сегодня времена изменились, но современные украинцы продолжают традицию Дня кумовьев: необязательно с обрядовыми ритуалами, но с угощением, юмором, щедрыми подарками и тёплыми поздравлениями.

Народные приметы на День кума (Омеляна зимнего)

Если на праздник стоят сильные морозы и метель — весна будет ранней.

Ясное и звездное небо вечером предвещает ещё более холодную погоду в ближайшие дни.

Щедрый снег на земле обещает богатый урожай и достаток в году.

Тот, кто заболел в этот день, быстро выздоровеет.

Щедро угостив кумов, можно гарантировать здоровье крестникам и защиту дома.

