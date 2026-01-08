День кумів 2026: час смачно пригощати і щиро вітати — традиції і прикмети 8 січня

За вікном мороз і заметіль, а в хаті пахне пирогами. Саме так традиційно виглядав День кумів в Україні, який ми традиційно відзначаємо 8 січня.

Це свято неофіційне, але дуже душевне. Про його традиції та прикмети — у матеріалі.

Коли святкують День кумів в Україні 2026

День кумів називають ще Днем Омеляна зимового, і відзначають 8 січня (21 січня за старим стилем).

Наші предки вірили, що цього дня зима показує свій характер: морози кусають, вітер гуде, тому святкування мало проходити не на вулиці, не на подвір’ї, а в теплих хатах.

Кумів запрошували на гостину, смачно пригощали, а вони дарували дітям солодощі. Це був ніби ритуал — від щедрості кумів у цей день залежало здоров’я та щастя хрещеників протягом усього року.

Цікаво, що хрещені батьки мали дарувати мило й рушник — символи чистоти, турботи та захисту. А ще куми могли обмінятися дрібними амулетами чи маленькими іконками.

В давнину на День кумів виконували спеціальний обряд: дім тричі обходили за годинниковою стрілкою і читали молитву-оберіг.

Завдяки таким традиціям з’являлося глибше відчуття родинних зв’язків і захисту родини від негараздів.

Нині часи змінилися, але й сучасні українці продовжують традицію свята: не обов’язково з обрядовими ритуалами, але з частуванням, гумором, щедрими гостинцями та теплими привітаннями.

Народні прикмети на День кумів (Омеляна зимового)

В цей день здавна спостерігали за погоду, і от що вона віщувала:

Якщо на свято стоять сильні морози й заметіль, весна буде ранньою.

Ясне й зоряне небо ввечері віщує ще більш холодну погоду найближчими днями.

Щедрий сніг на землі обіцяє багатий врожай і достаток у році.

Той, хто захворів у цей день, швидко одужає.

Щедро пригостивши кумів, можна гарантувати здоров’я хрещеникам і захист оселі.

