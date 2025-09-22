День партизанской славы: когда отмечают праздник в Украине

Конец сентября довольно богат на праздники и дни памяти — и День партизанской славы не является исключением. Читай в материале, когда отмечают этот день и какие мероприятия обычно проводятся.

День партизанской славы в Украине: дата праздника

22 сентября в Украине отмечается День партизанской славы — государственный праздник, посвященный чествованию подвигов партизан и подпольщиков во время Второй мировой войны 1941–1945 годов.

Он был введен Указом Президента Леонида Кучмы от 30 октября 2001 года № 1020/2001 в поддержку инициативы ветеранов войны, с целью увековечения памяти героев, которые боролись в тылу врага за свободу Родины. Дата 22 сентября выбрана символически, поскольку именно в этот день 1941 года на оккупированных территориях Украины начались активные действия первых партизанских отрядов против нацистских захватчиков.

День партизанской славы: цель праздника и его празднование

Значение праздника — в восстановлении исторической справедливости в отношении вклада партизан в победу над нацизмом, а также в напоминании о несокрушимости украинского народа. В современном контексте, с 2014 года, а особенно после 2022-го, день чествует современных партизан на оккупированных территориях, которые сдают координаты врага, проводят саботаж и помогают ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Празднования включают мемориальные мероприятия: возложение цветов к памятникам, уроки памяти в школах, показы документальных фильмов, концерты, церемонии чествования ветеранов и современных героев с вручением наград.

История деятельности партизан

Партизанское движение в Украине во время Второй мировой войны приобрело массовый характер с конца 1942 года, когда сопротивление оккупационному режиму стало организованным и масштабным.

Всего действовало более 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых участвовало около 1 миллиона человек – как гражданских, так и военных. Они проводили диверсии: разрушали железные дороги, уничтожали военную технику, передавали разведданные регулярным войскам, спасали гражданских и поддерживали дух сопротивления.

Значительную роль сыграла Украинская Повстанческая Армия (УПА), сформированная в 1941 году, которая боролась за независимость Украины против нацистов, а иногда и против советских партизан, которые пытались подавить националистов. Действия УПА на Волыни, Подолье и Галичине создавали проблемы для оккупантов, как свидетельствуют архивные документы 1943-1944 годов.

Ключевые регионы действий партизан:

Сумщина с ее лесами, где формировались отряды;

Черниговщина, где 2 декабря 1941 года партизаны разгромили немецкий гарнизон из 100 солдат;

в 1943 году более 17 тысяч партизан участвовали в битве за Днепр, помогая форсировать реку.

Недавно Украине удалось вернуть 1000 тел погибших — читай материал, как это происходило и кого удалось вернуть домой.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!