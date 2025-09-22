День партизанської слави: коли відзначають свято в Україні

Кінець вересня доволі щирий на свята та дні пам’яті — і День партизанської слави не є винятком. Читай у матеріалі, коли відзначають цей день та які заходи зазвичай проводяться.

День партизанської слави в Україні: дата свята

22 вересня в Україні відзначається День партизанської слави — державне свято, присвячене вшануванню подвигів партизанів і підпільників під час Другої світової війни 1941–-945 років.

Воно було запроваджене Указом Президента Леоніда Кучми від 30 жовтня 2001 року № 1020/2001 на підтримку ініціативи ветеранів війни, з метою увічнення пам’яті героїв, які боролися в тилу ворога за свободу Батьківщини. Дата 22 вересня обрана символічно, оскільки саме цього дня 1941 року на окупованих територіях України розпочалися активні дії перших партизанських загонів проти нацистських загарбників.

День партизанської слави: мета свята та його відзначення

Значення свята — у відновленні історичної справедливості щодо внеску партизанів у перемогу над нацизмом, а також у нагадуванні про незламність українського народу. У сучасному контексті, з 2014 року, а особливо після 2022-го, день вшановує сучасних партизанів на окупованих територіях, які здають координати ворога, проводять саботаж і сприяють ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Святкування охоплюють меморіальні заходи: покладання квітів до пам’ятників, уроки пам’яті в школах, покази документальних фільмів, концерти, церемонії вшанування ветеранів і сучасних героїв з врученням нагород.

Історія діяльності партизанів

Партизанський рух в Україні під час Другої світової війни набув масового характеру з кінця 1942 року, коли спротив окупаційному режиму став організованим і масштабним.

Загалом діяло понад 6200 партизанських загонів і підпільних груп, у яких брали участь близько 1 мільйона людей – як цивільні, так і військові. Вони проводили диверсії: руйнували залізниці, знищували військову техніку, передавали розвіддані регулярним військам, рятували цивільних і підтримували дух опору.

Значну роль відіграла Українська Повстанська Армія (УПА), сформована в 1941 році, яка боролася за незалежність України проти нацистів, а іноді й проти радянських партизанів, які намагалися придушити націоналістів. Дії УПА на Волині, Поділлі та Галичині створювали проблеми для окупантів, як свідчать архівні документи 1943-1944 років.

Ключові регіони дій партизанів:

Сумщина з її лісами, де формувалися загони;

Чернігівщина, де 2 грудня 1941 року партизани розгромили німецький гарнізон зі 100 солдатів;

у 1943-му понад 17 тисяч партизанів брали участь у битві за Дніпро, допомагаючи форсувати річку.

Нещодавно Україні вдалось повернути 1000 тіл загиблих осіб — читай матеріал, як це відбувалось та кого вдалось повернути додому.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!