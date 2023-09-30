Тысячи малышей, которые нуждаются в любви. День усыновления 2023 в Украине — какие есть проблемы и вызовы

Тысячи детей в Украине растут без семейного тепла и любви. Большинство из них — подростки, дети с инвалидностью, дети с заболеваниями, а также имеющие братьев и сестер. Полномасштабная война увеличила количество сирот уже на 5,5 тыс.

Ко Дню усыновления мы рассказываем, какие вызовы и проблемы в Украине есть с этим процессом, а также кто из известных людей растит усыновленного малыша.

День усыновления 30 сентября 2023

День усыновления отмечался ежегодно 30 сентября, однако с переходом на новоюлианский календарь его будут отмечать ежегодно 17 сентября.

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Этот день призван напомнить украинцам о проблемах усыновления и детей, которые растут без родителей. Сегодня мы расскажем об основных проблемах и вызовах, которые препятствуют малышам расти в семьях, где их ждут и любят.

За время полномасштабной войны более 67 тыс. детей потеряли родителей, из них сиротами осталось 5,5 тыс. малышей. Большинство детей забрали к себе родственники — бабушки, дедушки и другие. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Процесс усыновления в Украине сверхсложный, поэтому приходится ждать годами, чтобы пройти все проверки и бюрократию. Количество детей без родительской опеки и попечительства увеличивается, поэтому государство планирует сделать возможность усыновления через Дія.

Это поможет более ясно видеть картину учета и количества детей, людей, претендующих на статус усыновителей, позволит ускорить процесс.

Распространенной проблемой является то, что люди, которые обращаются с желанием усыновить ребенка, хотят только здорового и маленького, таких очень мало. Большинство детей, которые ждут усыновления, в возрасте 10-12 лет и старше.

Много детей в детдомах и интернатах с инвалидностью, а также это семейные группы — братья и сестрички. Хотя количество желающих с началом полномасштабной войны увеличилось, усыновляют преимущественно малышей.

Кто усыновил ребенка из известных людей

Наверное, наиболее известным примером усыновления в украинском шоу-бизе является пара Тимура и Инны Мирошниченко. Они освещали процесс усыновления и стали родителями маленького Марселя.

— Уже сейчас могу пообещать, что даже когда мы завершим свой путь усыновления, мы не остановимся, чтобы улучшить эту систему. Потому что в центре должен стоять вопрос интересов ребенка и сам ребенок, а не то, как это происходит сейчас, — писал Тимур во время усыновления.

Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем сейчас также ждет усыновления ребенка. Такое желание возникло в начале полномасштабной войны. Сейчас идет долгий процесс очереди, проверки бумаг.

Сейчас я стою в очереди. Первый онлайн-сертификат я уже получил, а дальше должно быть офлайн-собеседование. Я так понимаю, что это будет разговор с психологами, и они должны объяснить мне или даже посоветовать, какой ребенок мне подойдет для усыновления.

Раньше мы рассказывали, через какие трудности проходят родители во время усыновления ребенка.

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