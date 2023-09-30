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Тысячи малышей, которые нуждаются в любви. День усыновления 2023 в Украине — какие есть проблемы и вызовы

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 сентября 2023, 09:00
День усиновлення 30 вересня 2023 — хто усиновив дитину з відомих людей
Фото: Unsplash

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