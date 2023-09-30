Тисячі малюків, що потребують любові. День усиновлення 2023 в Україні — які є проблеми та виклики

Тисячі дітей в Україні зростають без родинного тепла та любові. Більшість із них — підлітки, діти з інвалідністю, діти з захворюваннями, а також ті, хто мають братиків та сестер. Повномасштабна війна збільшила кількість сиріт уже на 5,5 тис.

До Дня усиновлення ми розповідаємо, які виклики та проблеми в Україні є з цим процесом, а також хто з відомих людей ростить усиновленого малюка.

День усиновлення 30 вересня 2023

День усиновлення відзначався щорічно 30 вересня, однак з переходом на новоюліанський календар його відзначатимуть щороку 17 вересня.

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Цей день покликаний нагадати українцям про проблеми всиновлення та кількість дітей, які зростають без батьків. Тож сьогодні ми розповімо про основні проблеми та виклики, які перешкоджають малюкам зростати у родинах, де на них чекають і люблять.

За час повномасштабної війни понад 67 тис. дітей втратили батьків, з них сиротами залишилися 5,5 тис. малюків. Більшість діток забрали до себе родичі — бабусі, дідусі та інші. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Процес усиновлення в Україні надскладний, тому доводиться чекати роками, аби пройти всі перевірки та бюрократію. Кількість дітей без батьківської опіки та піклування збільшується, тому держава планує зробити можливість усиновлення через Дію.

Це допоможе чіткіше бачити картину обліку та кількості дітей, людей, що претендують на статус усиновлювачів, дозволить пришвидшити процес.

Поширеною проблемою є те, що люди, які звертаються з бажанням усиновити дитину, хочуть тільки здорову та маленьку, таких дуже мало. Більшість дітей, які чекають на усиновлення, віком 10-12 років і старші.

Багато дітей у дитбудинках та інтернатах з інвалідністю, а також сімейні групи — це брати та сестрички. Хоча кількість охочих з початком повномасштабної війни збільшилася, усиновлюють переважно малюків.

Хто усиновив дитину з відомих людей

Певно, найбільш відомим прикладом в українському шоу-бізі з усиновлення є пара Тимура та Інни Мірошниченків. Вони висвітлювали процес усиновлення та стали батьками маленького Марселя.

— Вже зараз можу пообіцяти, що навіть коли ми завершимо свій шлях усиновлення, ми не зупинимося, щоб покращити та вдосконалити цю систему. Тому що в центрі має стояти питання інтересів дитини та сама дитина, а не те, як це відбувається зараз, — писав Тимур під час усиновлення.

Телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем нині також чекає на усиновлення дитини. Таке бажання з’явилося на початку повномасштабної війни. Нині триває довгий процес черги, перевірки паперів.

На цей час я стою в черзі. Перший онлайн-сертифікат я вже отримав, а далі має бути офлайн-співбесіда. Я так розумію, що це буде розмова з психологами, і вони мають пояснити мені чи навіть порадити, яка дитина мені підійде для усиновлення.

Раніше ми розповідали, через які труднощі проходять батьки під час усиновлення дитини.

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