Свята

Тисячі малюків, що потребують любові. День усиновлення 2023 в Україні — які є проблеми та виклики

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 30 Вересня 2023, 09:00
День усиновлення 30 вересня 2023 — хто усиновив дитину з відомих людей
Фото: Unsplash

Більше новин
Чому під час місячних постійно хочеться солоденького
“Чому під час критичних днів постійно хочеться солоденького?”
Коли переводять годинник
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?
Як приготувати запечені сирники
Не тільки солодкі! Рецепт запечених сирників із зеленню від Ектора Хіменеса-Браво
Чому важко прокидатись зранку та що з цим робити - поради лікаря
Ранки добрими бувають! Чому тобі важко прокидатись та як це змінити
Дивитись більше

Матеріали по темі

усиновлення в Дії
В Україні з’явиться можливість усиновлювати дітей через Дію — деталі
усиновлення
1,5 року не могли забрати маля з дитбудинку: через які труднощі проходять батьки-усиновлювачі
Понад тисячу дітей з прийомними родинами відпочили у Карпатах
Не мали можливості навіть у мирний час! 218 великих родин із прийомними дітьми відпочили у Карпатах
Тімур Мірошниченко
Дитина банан бачить лише на картинці! Тімур Мірошниченко про усиновлення та реалії дитбудинків

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 30 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Можу собі сказати — я рятую людей. Складнощі та переваги професії пожежника в Україні
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронізація тилу та фронту. У Києві відбудуться два благодійних концерти Культурного десанту
Бабин Яр трагедія
Два дні — десятки тисяч смертей. Розповідаємо про трагедію у Бабиному Яру
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 29 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:11:01
волонтерка про поїздку на Херсонщину
Від побаченого опускаються руки. Як живуть люди на Херсонщині та чим вони тривожаться
0:03:19
Село Максимівка
Жодного будинку не вціліло! Яка ще небезпека чатує на мешканців Максимівки на Миколаївщині
0:00:00
Кременчук
Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції
0:04:43
навчання пілотів на F-16
Готуватися потрібно вже! Ексклюзивні кадри навчання українських пілотів
Більше відео
Коли переводять годинник
Читати далі
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь