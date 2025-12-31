Куда можно пойти 1 января 2026 в Киеве: список локаций, работающих на Новый год

После новогодних празднований 1 января 2026 года в Киеве обещает быть спокойным днем ​​для возобновления сил и семейного досуга. Читай в материале, куда можно пойти 1 января 2026 в Киеве и чем можно заняться.

Куда пойти 1 января в Киеве: подборка мест, которые будут работать, несмотря на праздник

Традиционно в первый день года большинство культурных заведений будут закрыты, однако некоторые места будут работать. Мы подготовили подборку идей для отдыха в столице в первый день нового года.

Куда пойти 1 января 2026 года в Киеве: Софийская площадь

Традиционно сердцем праздника остается Софийская площадь. Хотя массовые гуляния и концерты не предусмотрены из соображений безопасности, новогодняя локация будет работать для прогулок.

На площади можно увидеть главную елку, тематика которой в этом году посвящена единству и стойкости, сделать фото в праздничных фотозонах и насладиться атмосферой старого Киева.

Куда сходить в Киеве 1 января 2026 года: Зимняя страна на ВДНХ

Это одна из немногих локаций, работающая в полном объеме даже 1 января. На Зимней стране можно посетить огромный каток, прокатиться на тюбинговых горках, посетить Резиденцию Санты или посмотреть на ледовые скульптуры. Также здесь работает большой фудкорт с праздничными напитками и блюдами.

1 января локации обычно открываются чуть позже — около 12:00, но также стоит быть готовым к большому количеству людей, ведь в праздник многие захотят погулять, а ВДНХ является одним из самых популярных мест назначения.

Куда можно пойти в Киеве 1 января 2026 года: фильмы в кинотеатрах

1 января – идеальное время для похода в кинотеатр, особенно учитывая недавние громкие релизы. В прокате сейчас находится культовая лента Аватар: Огонь и пепел (Avatar 3), ставший одним из главных культурных событий декабря 2025 года.

Также в кинотеатрах представлены новые комедии и анимационные фильмы для всей семьи. Бронируй билеты заранее, поскольку дневные сеансы 1 января традиционно пользуются большим спросом.

Куда пойти в Киеве 1 января 2026 года: катки под открытым небом

Кроме ВДНХ, в Киеве работают еще несколько знаковых ледовых арен:

River Mall: каток на набережной с видом на Днепр;

контрактовая площадь: здесь довольно популярный каток, на котором модна развлечься;

каток возле Blockbuster Mall: в обычные дни здесь не слишком много людей, поэтому это может стать идеальным местом для тех, кто не хочет кататься среди большой группы.

В этот день на этих локациях может быть много людей, поэтому учитывай это, когда будешь планировать свой первый день нового года.

