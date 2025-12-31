Куди можна піти 1 січня 2026 в Києві: перелік локацій, які працюють на Новий рік

Після новорічних святкувань 1 січня 2026 року в Києві обіцяє бути спокійним днем для відновлення сил і сімейного дозвілля. Читай у матеріалі, куди можна піти 1 січня 2026 року в Києві та чим можна зайнятись.

Куди піти 1 січня в Києві: добірка місць, які працюватимуть попри свято

Традиційно у перший день року більшість культурних закладів будуть зачинені, однак все ж деякі місця працюватимуть. Ми підготували добірку ідей для відпочинку в столиці, у перший день нового року.

Куди піти 1 січня 2026 в Києві: Софійська площа

Традиційно серцем свята залишається Софійська площа. Хоча масових гулянь та концертів не передбачено з міркувань безпеки, новорічна локація працюватиме для прогулянок.

На площі можна побачити головну ялинку, тематика якої цього року присвячена єдності та стійкості, зробити фото у святкових фотозонах та насолодитися атмосферою старого Києва.

Куди сходити в Києві 1 січня 2026: Зимова країна на ВДНГ

Це одна з небагатьох локацій, яка працює у повному обсязі навіть 1 січня. На Зимовій країні можна відвідати величезну ковзанку, покататися на тюбінгових гірках, завітати до Резиденції Санти або подивитися на льодові скульптури. Також тут працює великий фуд-корт зі святковими напоями та стравами.

1 січня локації зазвичай відкриваються трохи пізніше — близько 12:00, але також варто бути готовим до великої кількості людей, адже у свято багато хто захоче погуляти, а ВДНГ є одним із найпопулярнішим місцем призначення.

Куди можна піти у Києві 1 січня 2026: фільми в кінотеатрах

1 січня — ідеальний час для походу в кінотеатр, особливо враховуючи нещодавні гучні релізи. У прокаті зараз перебуває культова стрічка Аватар: Вогонь і попіл (Avatar 3), яка стала однією з головних культурних подій грудня 2025 року.

Також у кінотеатрах представлені нові українські комедії та анімаційні фільми для всієї родини. Бронюй квитки заздалегідь, оскільки денні сеанси 1 січня традиційно мають великий попит.

Куди піти в Києві 1 січня 2026: ковзанки просто неба

Крім ВДНГ, у Києві працюють ще кілька знакових льодових арен:

River Mall: ковзанка на набережній з видом на Дніпро;

контрактова площа: тут є доволі популярна ковзанка, на якій модна розважитися;

ковзанка біля Blockbuster Mall: у звичайні дні тут не надто багато людей, тому це може стати ідеальним місцем для тих, хто не хоче кататися серед великої групи.

Варто зазначити, що в цей день на цих локаціях може бути багато людей, тож враховуй це, коли будеш планувати свій перший день нового року.

Раніше ми писали про комендантську годину на Новий рік 2026 — читай у матеріалі, чи змінять правила на час святкової ночі.

