Международный день врача 2025: история и традиции празднования

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах мира отмечают Международный день врача (International Doctor’s Day), который считается днем ​​солидарности и активных действий врачей всего мира, избравших своей жизненной миссией сохранение здоровья пациентов. Об истории и значении праздника — в нашем материале.

Когда празднуют Международный день врача в 2024 году

Международный день врача традиционно отмечают в первый понедельник октября. В 2025 году он выпадает на 6 октября.

Однако в разных странах мира для праздника выбирают и другие дни, например, в США и Австралии — в марте, в Индии — в июле, в Канаде — в мае. Но какой бы ни была дата, суть и значение праздника остается общим: это признание значимости работы врачей и их чествование.

В этот день в Украине вспоминают и отдают дань памяти погибшим во имя спасения чужих жизней. В наше время их самая гуманная и мирная профессия превратилась в крайне опасную.

История Международного дня врача

Своим рождением праздник обязан супруге доктора Чарльза Брауна Алмонда — Юдори Браун Алмонд, которая хотела, чтобы в этот день люди выражали свою благодарность врачам. Так, с 1933 года в этот день медикам отправляют открытки, а на могилы погибших врачей приносят цветы.

Позже Международный день врача был утвержден как общий праздник по инициативе международной гуманитарной организации Врачи без границ, а также Всемирной организации здравоохранения, как день солидарности и активных действий врачей всего мира.

Организацию Врачи без границ во Франции в 1971 году основала группа врачей и журналистов. Тогда они работали в самопровозглашенной стране в юго-восточной части Нигерии — Биафра (она существовала с 1967 по 1970 год). Там, по разным оценкам, погибли от одного до трех миллионов человек, но этот факт не был обнародован для общественности. Сегодня организация объединяет около 70 тысяч врачей по всему миру.

Традиции Международного дня врача

Праздник становится еще одним поводом поговорить об обеспечении безопасности деятельности врачей в горячих точках планеты, об обмене опытом между медиками, а также о продвижении здорового образа жизни.

В этот день проходят различные мероприятия: медицинские конференции, мастер-классы, семинары, сеансы бесплатного медицинского осмотра. Врачей поздравляют с праздником.

Все ли врачи дают клятву Гиппократа: интересный факт

Как ни странно, большинство медиков не дают клятвы Гиппократа. История о ней — лишь устоявшийся миф, который до сих пор существует в обществе.

Авторство клятвы Гиппократа, содержащей основные морально-нравственные принципы поведения врача, приписывают древнегреческому врачу и философу Гиппократу.

В течение веков ее давали на выпускных церемониях во многих медицинских колледжах и университетах по всему миру. Сейчас так поступают далеко не во всех заведениях.

Однако сущность работы врача от этого не меняется. Каждый, кто выбирает эту профессию, получает возможность влиять на человеческие судьбы, улучшить качество жизни и даже сохранить и продлить ее.

