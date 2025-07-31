Спасают в смерти под носом: непростые будни самой большой больницы Харьковской области

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за время полномасштабного вторжения погибли более 500 медицинских работников. Недавно мы отмечали День медика, и хотя зарплаты у украинских врачей самые низкие в Европе, но нагрузка у них безумная.

Опыт, который они приобретают, неоценим. Особенно в прифронтовых регионах, например в Харькове. Тамошние врачи оперируют, принимают роды под обстрелами, ежедневно рискуя жизнью.

Как медики Харьковской областной клинической больницы ежедневно делают свою работу, несмотря на близость к фронту и нехватку персонала, рассказываем дальше.

Как работает прифронтовая Харьковская областная больница

В отделении интенсивной терапии Харьковской областной клинической больницы находятся тяжелейшие больные, жизнь которых критически зависит от аппаратуры и профессиональности врачей.

— Когда больной открывает глаза и смотрит на тебя глазами и понимает, что он с нами, мы понимаем, что мы сделали что-то хорошее, — говорит реаниматолога Татьяна, которая работает в больнице уже 35 лет.

Ежесекундно пациенту может понадобиться срочная помощь, поэтому она не покидает пост даже во время обстрелов. Среди бела дня оккупанты сбросили на центр города модернизированные авиабомбы. В километре от больницы пылает, пострадавших десятки. Впрочем, отделение продолжает работать.

К сожалению, спрятаться нам негде, потому что у нас кислород предоставляется, и больные, нуждающиеся в постоянном наблюдении. Мы не можем оставить их здесь и физически не можем вывести даже в коридор.

Несмотря на обстрелы в хирургическом отделении, одновременно идёт несколько операций. На столе пациент с инсультом. Юрий Бабалян, ведущий нейрохирург страны, проводит сложную операцию на голове.

Команда хирургов в 3D-очках. Новейшие технологии помогают работать с микроскопической точностью, к примеру, в 40 раз прирастить картинку сосуда.

В год в этой больнице оперируют до 15 тысяч больных. В сложные дни бывает до 50 операций в сутки. Во время массированных вражеских атак плановые операции отменяются. Операционные увольняют для ургентных пациентов.

В приемное отделение приезжают кареты экстренной помощи. Одна за другой в больницу доставляют раненых, в том числе детей и беременную. Тело этого мужчины иссечено обломками. Его сканируют на компьютерном томографе, чтобы понять, нужна ли операция.

В таких минутах мобилизуется вся больница. Время уходит на минуты. Имеют огромный опыт оказания помощи раненым, говорят медики. За время полномасштабной войны здесь пролечили более 5,5 тысячи раненых.

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Какие уникальные истории спасения произошли в больнице

Харьковская областная клиническая больница — крупнейшее медицинское учреждение региона. В прошлом году здесь оказали помощь более 200 тысяч пациентов по разным направлениям: хирургия и нейрохирургия, травматология, гинекология, кардиология.

Павлу Петровичу 60 лет. На днях из-за проблем с сердцем попал в больницу в критическом состоянии. Впервые в условиях областной больницы мужчине имплантировали дефибриллятор, который налаживает работу сердца и предотвращает внезапную смерть.

Павел говорит, что особенно ценно, что это сделали врачи, работающие в 18 км от передовой.

Они работают под обстрелами в столь тяжелых условиях. Доктора наши все хорошие. И мой лечащий доктор очень хорош. Спасибо ей большое. И другим, кто спасает мою жизнь, человеческую жизнь.

В другом отделении выхаживают преждевременно рожденного ребенка весом от полукилограмма и помогли осуществиться мечте женщины с пересаженной почкой. Недавно она стала мамой. Уникальный случай не только для больницы, но и для страны.

Областная клиническая больница является лидером региона по рождаемости. Несмотря на бомбардировки и частые обстрелы, через год здесь появилось на свет 1735 маленьких украинцев.

Медицинские работники спасают жизнь и остаются на посту, несмотря на мизерные зарплаты. У врача от 20 тысяч грн, у медсестры 13,5 тысячи гривен, минимальная зарплата у санитарок.

Государственной больнице тяжело конкурировать с частными. Многие специалисты едут в безопасные регионы или за границу. Но, несмотря на это, уже на днях заведение пополнится 17 молодыми врачами, успешно прошедшими интернатуру, говорит генеральный директор Руслан Врагов.

— Это такая гражданская позиция, потому что они понимают тяжесть состояния в стране и понимают, что они нужны здесь. И именно это, я считаю, их удерживает на своих рабочих местах для того, чтобы поскорее ускорить победу и сделать все возможное для этого.

Приоритетным направлением в настоящее время является и военная медицина. С какими проблемами и вызовами борются военные врачи, мы рассказывали раньше.

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