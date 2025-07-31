Рятують у смерті під носом: непрості будні найбільшої лікарні Харківщини

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні за час повномасштабного вторгнення загинуло понад 500 медичних працівників. Нещодавно ми відзначали День медика, і хоч зарплати в українських лікарів найнижчі в Європі, та навантаження у них шалене.

Досвід, якого вони набувають, є неоціненним. Особливо у прифронтових регіонах, як-от у Харкові. Тамтешні лікарі оперують, приймають пологи під обстрілами, щодня ризикуючи життям.

Як медики Харківської обласної клінічної лікарні щоденно роблять свою роботу, попри близькість до фронту і брак персоналу, розповідаємо далі.

Як працює прифронтова Харківська обласна лікарня

У відділенні інтенсивної терапії Харківської обласної клінічної лікарні перебувають найтяжчі хворі, життя яких критично залежить від апаратури й професійності лікарів.

— Коли хворий відкриває очі й дивиться на тебе очима і розуміє, що він з нами, то ми розуміємо, що ми зробили щось добре, — каже реаніматологиня Тетяна, яка працює в лікарні вже 35 років.

Щомиті пацієнтові може знадобитися термінова допомога, тому вона не покидає пост навіть під час обстрілів. Серед білого дня окупанти скинули на центр міста модернізовані авіабомби. В кілометрі від лікарні палає, постраждалих десятки. Втім, відділення продовжує працювати.

На жаль, сховатися нам ніде, бо у нас кисень надається, і хворі, які потребують постійного спостереження. Ми не можемо їх залишити тут і фізично не можемо вивести навіть у коридор.

Попри обстріли в хірургічному відділенні, одночасно триває кілька операцій. На столі пацієнт з інсультом. Юрій Бабалян, провідний нейрохірург країни, проводить складну операцію на голові.

Команда хірургів в 3D-окулярах. Новітні технології допомагають працювати з мікроскопічною точністю, наприклад, в 40 разів збільшити картинку судину.

За рік в цій лікарні оперують до 15 тисяч хворих. У найскладніші дні буває до 50 операцій за добу. Під час масованих ворожих атак планові операції скасовують. Операційні звільняють для ургентних пацієнтів.

У приймальне відділення приїжджають карети екстреної допомоги. Одна за одною до лікарні доправляють поранених, зокрема дітей та вагітну. Тіло цього чоловіка посічене уламками. Його сканують на комп’ютерному томографі, щоб зрозуміти, чи потрібна операція.

В таких хвилинах мобілізується вся лікарня. Час іде на хвилини. Мають величезний досвід надання допомоги пораненим, кажуть медики. За час повномасштабної війни тут пролікували понад 5,5 тисяч поранених.

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Які унікальні історії порятунку сталися у лікарні

Харківська обласна клінічна лікарня — найбільший медичний заклад регіону. Торік тут надали допомогу понад 200 тисячам пацієнтів за різними напрямками: хірургія та нейрохірургія, травматологія, гінекологія, кардіологія.

Павлу Петровичу 60 років. Днями через проблеми з серцем потрапив до лікарні у критичному стані. Вперше в умовах обласної лікарні чоловіку імплантували дефібрилятор, що налагоджує роботу серця і запобігає раптовій смерті.

Павло каже, що особливо цінно, що це зробили лікарі, які працюють за 18 км від передової.

Вони працюють під обстрілами в таких важких умовах. Доктора наші всі хороші. І мій лікуючий доктор дуже хороший. Дякую їй велике. Й іншим, хто рятує моє життя, людське життя.

В іншому відділенні виходжують поспішайку вагою від півкілограма і допомогли здійснитися мрії жінки з пересадженою ниркою. Нещодавно вона стала мамою. Унікальний випадок не тільки для лікарні, і для країни.

Обласна клінічна лікарня є лідеркою регіону за народжуваністю. Попри бомбардування і часті обстріли, за рік тут з’явилося на світ 1735 маленьких українців. Медичні працівники рятують життя і лишаються на посту попри мізерні зарплати. У лікаря від 20 тисяч грн, в медсестри 13,5 тисяч гривень, мінімальна у санітарок.

Державній лікарні важко конкурувати з приватними. Чимало фахівців їдуть в безпечні регіони або за кордон. Та попри це, вже днями заклад поповниться 17 молодими лікарями, які успішно пройшли інтернатуру, каже генеральний директор Руслан Врагов.

— Це така громадянська позиція, бо вони розуміють про важкість стану в країні, і розуміють, що вони потрібні тут. І саме це, я вважаю, їх утримує на своїх робочих місцях для того, щоб якомога швидше пришвидшити перемогу і зробити все можливе для цього.

Пріоритетним напрямком нині є і військова медицина. З якими проблемами та викликами борються військові лікарі, ми розповідали раніше.

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