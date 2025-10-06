Міжнародний день лікаря 2025: історія та традиції святкування

Щороку першого понеділка жовтня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день лікаря (International Doctor’s Day), який вважається днем ​​солідарності та активних дій лікарів усього світу, які обрали своєю життєвою місією збереження здоров’я пацієнтів. Про історію та значення свята — у нашому матеріалі.

Коли святкують Міжнародний день лікаря у 2025 році

В Україні Міжнародний день лікаря традиційно відзначають першого понеділка жовтня. 2025 року він випадає на 6 жовтня.

Однак у різних країнах світу святу призначають інші дні, приміром, у США та Австралії — у березні, в Індії — у липні, у Канаді — у травні. Та якою б не була дата, зміст та значення свята лишається спільним: це визнання значущості роботи лікарів та їхнє вшанування.

У цей день в Україні згадують і віддають данину пам’яті медикам, які загинули, рятуючи чужі життя. В наш час їхня найгуманніша та мирна професія перетворилася на вкрай небезпечну.

Історія Міжнародного дня лікаря

Своїм народженням свято завдячує дружині доктора Чарльза Брауна Алмонда — Юдорі Браун Алмонд, яка хотіла, аби в цей день люди висловлювали свою подяку лікарям. Так, з 1933 року в цей день медикам відправляють листівки, а на могили загиблих лікарів приносять квіти.

Пізніше Міжнародний день лікаря затвердили як загальне свято з ініціативи міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів, а також Всесвітньої організації охорони здоров’я, як день солідарності та активних дій лікарів усього світу.

Організацію Лікарі без кордонів у Франції у 1971 році заснувала група лікарів та журналістів. Тоді вони працювали у самопроголошеній державі у південно-східній частині Нігерії Біафра (вона існувала з 1967 по 1970 рік). Там, за різними оцінками, загинули від одного до трьох мільйонів людей, але цей факт не оприлюднювали для загалу. Сьогодні організація об’єднує майже 70 тисяч лікарів по всьому світі.

Традиції Міжнародного дня лікаря

Свято стає ще одним приводом поговорити про безпеку діяльності лікарів у гарячих точках планети, про обмін досвідом між медиками, а також просування здорового способу життя.

Цього дня проходять різноманітні заходи: медичні конференції, майстер-класи, семінари, сеанси безплатного медичного огляду. Лікарів вітають зі святом.

Чи всі лікарі дають клятву Гіппократа: цікавий факт

Як не дивно, більшість медиків не дають клятви Гіппократа. Історія про неї — лише усталений міф, який досі існує в суспільстві.

Авторство клятви Гіппократа, яка містить основні морально-етичні принципи поведінки лікаря, приписують давньогрецькому лікарю та філософу Гіппократу.

Протягом століть її давали на випускних церемоніях у багатьох медичних коледжах та університетах по всьому світу. Нині так роблять далеко не в усіх закладах.

Проте сутність роботи лікаря від цього не змінюється. Кожен, хто обирає цю професію, отримує можливість впливати на людські долі, покращувати якість життя і навіть зберегти та подовжити його.

