День смеха, День психолога, Благовещение и не только: календарь праздников, которые украинцы будут отмечать в апреле 2023 года

Апрель — второй весенний месяц, который славится возвращением тепла в Украину. В этот месяц природа оживает: на деревьях и кустах появляются первые листочки, а в полях распускаются цветы.

В 2023 году на апрель приходится один из главных христианских праздников — Пасха. Но не только Пасху отмечают в этом месяце. Вікна собрали для тебя подборку праздников, которые будут отмечать в этом году в апреле.

Какие праздники будут отмечать в апреле 2023 года

1 апреля — День смеха.

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2 апреля — Всемирный день распространения знаний об аутизме, День геолога.

4 апреля — День веб-мастера.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья.

9 апреля — Вербное воскресенье.

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.

15 апреля — День окружающей среды.

16 апреля — Пасха.

22 апреля — Всемирный день Земли.

23 апреля — Всеукраинский день психолога, Всемирный день книги и авторского права.

26 апреля — Международный день секретаря, Международный день памяти Чернобыльской трагедии.

27 апреля — Всемирный день дизайнера.

В связи с решением Верховной Рады от 7 февраля 2023 года о продлении военного положения на 90 суток до 20 мая, дополнительных государственных выходных для украинцев в апреле не предусмотрено.

Праздник — это прекрасный повод для встреч с родными и друзьями. И если ты пригласил(-а) к себе гостей, но не знаешь, что приготовить, советуем обратить внимание на классический рецепт салата Цезарь.

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