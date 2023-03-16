День смеха, День психолога, Благовещение и не только: календарь праздников, которые украинцы будут отмечать в апреле 2023 года

Апрель — второй весенний месяц, который славится возвращением тепла в Украину. В этот месяц природа оживает: на деревьях и кустах появляются первые листочки, а в полях распускаются цветы.
В 2023 году на апрель приходится один из главных христианских праздников — Пасха. Но не только Пасху отмечают в этом месяце. Вікна собрали для тебя подборку праздников, которые будут отмечать в этом году в апреле.
1 апреля — День смеха.
2 апреля — Всемирный день распространения знаний об аутизме, День геолога.
4 апреля — День веб-мастера.
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья.
9 апреля — Вербное воскресенье.
12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля — День окружающей среды.
16 апреля — Пасха.
22 апреля — Всемирный день Земли.
23 апреля — Всеукраинский день психолога, Всемирный день книги и авторского права.
26 апреля — Международный день секретаря, Международный день памяти Чернобыльской трагедии.
27 апреля — Всемирный день дизайнера.
В связи с решением Верховной Рады от 7 февраля 2023 года о продлении военного положения на 90 суток до 20 мая, дополнительных государственных выходных для украинцев в апреле не предусмотрено.
Праздник — это прекрасный повод для встреч с родными и друзьями. И если ты пригласил(-а) к себе гостей, но не знаешь, что приготовить, советуем обратить внимание на классический рецепт салата Цезарь.
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