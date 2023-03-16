День сміху, День психолога, Благовіщення і не тільки: календар свят, які українці відзначатимуть у квітні 2023

Квітень — другий весняний місяць, який славиться поверненням тепла в Україну. Цього місяця природа оживає: на деревах і кущах з’являються перші листочки, а у полях розквітають квіти.

У 2023 році на квітень припадає одне з найголовніших християнських свят — Великдень. Та не лише Пасху відзначають цього місяця. Вікна зібрали для тебе добірку свят, що відзначатимуть цього року у квітні.

Які свята відзначатимуть у квітні 2023

1 квітня — День сміху.

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2 квітня — Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм, День геолога.

4 квітня — День веб-майстра.

7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я.

9 квітня — Вербна неділя.

12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики.

15 квітня — День довкілля.

16 квітня — Великдень.

22 квітня — Всесвітній день Землі.

23 квітня — Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книги та авторського права.

26 квітня — Міжнародний день секретаря, Міжнародний день пам’яті Чорнобильської трагедії.

27 квітня — Всесвітній день дизайнера.

У зв’язку з рішенням Верховної Ради від 7 лютого 2023 року про продовження воєнного стану на 90 діб до 20 травня, додаткових державних вихідних для українців у квітні не передбачено.

Свято — це чудовий привід для зустрічей із рідними та друзями. І якщо ти запросив(-ла) до себе гостей, але не знаєш, що приготувати, радимо звернути увагу на класичний рецепт салату Цезар.

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